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Бизнес ,  
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Tez Tour приостановит полеты на чартерах Red Wings в Египет

Туроператор Tez Tour приостановит полеты на чартерах Red Wings в Египет
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Туроператор Tez Tour вынужденно прекращает полеты на чартерных рейсов авиакомпании Red Wings в Египет с 26 ноября 2023 года в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и отсутствием «рентабельности в ближайшей перспективе», говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.

«Рост себестоимости услуг, тяжелая мировая экономическая ситуация, нестабильное состояние конкурентного поля, снижение эффективности продаж, несоответствие спроса и предложения, снижение покупательской способности, высокий валютный курс, соотношение стоимости авиаперевозки на рынке со стоимостью полных турпакетов и многие другие аспекты негативно сказываются на рентабельности направления на протяжении последних месяцев», — подчеркивает туроператор.

За все несостоявшиеся туры с включенным авиаперелетом рейсами Red Wings с вылетом начиная с 26 ноября и далее компания вернет деньги. Клиенты также могут перебронировать поездку на любое другое доступное направление по действующим ценам.

РБК направил запрос в Российский союз туриндустрии (РСТ).

Материал дополняется.

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Теги
Анна Захарова, Полина Мартынова Полина Мартынова
Египет Tez Tour Red Wings туризм
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