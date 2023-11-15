Суд во Франции выдал ордер на арест президента Сирии

Кроме Башара Асада суд выдал ордеры на арест его брата и двух генералов по подозрению в применении боевых отравляющих веществ в гражданской войне

Башар Асад (Фото: Saudi Press Agency / Reuters)

Суд во Париже выдал ордер на арест президента Сирии Башара Асада по обвинению в применении химического оружия в 2013 году, со ссылкой на источники сообщили AFP и Le Parisien.

Всего по этому делу выписано четыре ордера. Помимо Асада, обвинения выдвинуты против его брата Махера Асада, который командует Республиканской гвардией — элитным военным подразделением. Ордеры выданы на арест еще двух генералов — Гасана Аббаса, директора отделения 450 Центра научных исследований (CERS), и Бассама аль-Асада, главы службы безопасности президента.

Им инкриминируют преступления против человечности и в соучастие в военных преступлениях. Дамаск информацию об ордере на арест Асада пока не прокомментировал.

Западные страны, в том числе США, неоднократно обвиняли режим Асада в применении химического оружия во время гражданской войны, которая идет в Сирии с 2011 года. Дамаск отрицал причастность к атакам. Россия, которая проводит военную операцию в Сирии, назвала данные о применении боевых отравляющих веществ (БОВ) сфрабрикованными, а доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), расследовавшей предполагаемые атаки, «предвзятым и политически ангажированным».

В ООН заявили, что получили десятки сообщений о применении химического оружия. Один из таких случаев произошел в августе 2013 года в Восточной Гуте, пригороде Дамаска. По разным оценкам, при атаке погибли от 300 до более чем 1,7 тыс. человек. В организации «Врачи без границ» сообщили о 3,6 тыс. пострадавших. Сирийские власти и оппозиция обвинили в случившемся друг друга. США заявили, что если Сирия применит химическое оружие, они будут рассматривать это как пересечение красной линии, и не исключили военного вмешательства в конфликт.

После случившегося Россия предложила поэтапный план ликвидации сирийского химического оружия и получила согласие от Дамаска о передаче подозрительных объектов под международный контроль. В сентябре 2013 года план одобрил Совет Безопасности ООН. Тогда же Сирия присоединилась к Конвенции о запрете химического оружия и стала членом ОЗХО, задекларировав 1,3 тыс. т БОВ. Их вывозили или уничтожали под контролем экспертов ООН и ОЗХО. В июне 2014 года ОЗХО сообщила о вывозе последней партии химического оружия с территории Сирии.

Однако после этого ООН и ОЗХО зафиксировали в Сирии другие случаи применения химического оружия. В частности, 4 апреля 2017 года в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб при химической атаке погибли около 100 человек. Армия Сирии опровергла причастность к инциденту. Российские власти заявили, что он носил постановочный характер.