Сенатор от Рязанской области решил сложить полномочия

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 62,16 (+0,61) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 60,4 (+0,18) Инвестиции, 14 ноя, 16:25
Кремль пообещал своевременно объявить о решении по зерновой сделке Политика, 14:57
От кофе и мороженого болят зубы. В чем причина и как себе помочь Pro, 14:54
Курс евро впервые за месяц поднялся выше ₽63 Инвестиции, 14:53
Как люди оказываются без дома и как им помочь Партнерский проект, 14:49
Глава ЦБ назвала срок вступления в силу ограничений для ипотеки под 0,1% Недвижимость, 14:47
Успех, цель, стиль: как выбрать окружение для жизни детей РБК и AFI Park Воронцовский, 14:43
Агент подтвердил интерес «Црвены Звезды» к лучшему бомбардиру РПЛ Спорт, 14:43
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Патрушев заявил об активизации диверсантов в приграничных районах России Политика, 14:41
Рогов заявил, что школьники новых регионов получат аттестат без экзаменов Общество, 14:39
Путин заявил, что городам новых регионов присвоят почетные звания Политика, 14:35
В Кремле заявили, что Херсон остался центром региона после отвода войск Политика, 14:30
Каховская ГЭС прекратила выработку электроэнергии Политика, 14:27
СБУ возбудила дело после песни «Звон плывет над Россией» в Киевской лавре Политика, 14:26
Почему климатические инвестиции быстрее всего растут не в ЕС и США РБК и Сбер, 14:26
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Сенатор от Рязанской области решил сложить полномочия

Член Совета Федерации от Рязанской области Игорь Морозов решил сложить полномочия
Морозов впервые стал членом Совета Федерации в 2001 году, позже был депутатом Госдумы и заместителем главы Россотрудничества. Причину ухода из парламента он не пояснил
Игорь Морозов
Игорь Морозов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Сенатор от Рязанской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Игорь Морозов решил досрочно сложить полномочия, об этом он сказал изданию верхней палаты российского парламента «Сенат.Информ». Причину своего решения он не пояснил. Представитель сенатора подтвердил РБК эту информацию, отказавшись от дальнейших комментариев.

Морозов рассказал, что планирует продолжить работу по линии Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ), где он является председателем.

«Буду заниматься Африкой. Я считаю, что это огромный экономический рынок для российских регионов. Буду делать всё возможное, чтобы наш малый и средний бизнес вышел на африканский континент», — добавил сенатор. 

Морозов родился в Рязанской области в 1956 году. Закончил Московское высшее общевойсковое командное училище и институт КГБ СССР, служил в вооруженных силах. Карьеру на госслужбе начал в конце 90-х. 

Впервые стал сенатором в 2001 году, а в 2003-2007 годах – был депутатом Госдумы. Позже работал заместителем главы Россотрудничества, в парламент вернулся в 2012 году. С тех пор был членом Совета Федерации. Незадолго до решения сложить полномочия по собственной инициативе перешел из комитета Совета Федерации по экономической политике в комитет по обороне и безопасности.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов, Мария Лисицына Мария Лисицына
Совет Федерации отставка сенатор
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Мэр Белгорода ушел в отставку
Политика
В Совете Федерации установили флаги Херсона, Запорожья, ДНР и ЛНР
Политика
ЦИК передала мандат экс-депутата Рашкина Анастасии Удальцовой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter