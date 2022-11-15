Сенатор от Рязанской области решил сложить полномочия

Морозов впервые стал членом Совета Федерации в 2001 году, позже был депутатом Госдумы и заместителем главы Россотрудничества. Причину ухода из парламента он не пояснил

Игорь Морозов (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Сенатор от Рязанской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Игорь Морозов решил досрочно сложить полномочия, об этом он сказал изданию верхней палаты российского парламента «Сенат.Информ». Причину своего решения он не пояснил. Представитель сенатора подтвердил РБК эту информацию, отказавшись от дальнейших комментариев.

Морозов рассказал, что планирует продолжить работу по линии Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ), где он является председателем.

«Буду заниматься Африкой. Я считаю, что это огромный экономический рынок для российских регионов. Буду делать всё возможное, чтобы наш малый и средний бизнес вышел на африканский континент», — добавил сенатор.

Морозов родился в Рязанской области в 1956 году. Закончил Московское высшее общевойсковое командное училище и институт КГБ СССР, служил в вооруженных силах. Карьеру на госслужбе начал в конце 90-х.

Впервые стал сенатором в 2001 году, а в 2003-2007 годах – был депутатом Госдумы. Позже работал заместителем главы Россотрудничества, в парламент вернулся в 2012 году. С тех пор был членом Совета Федерации. Незадолго до решения сложить полномочия по собственной инициативе перешел из комитета Совета Федерации по экономической политике в комитет по обороне и безопасности.