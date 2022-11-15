Экс-представителя «Аэрофлота» в Британии осудили на 13 лет за госизмену

Федоткина арестовали в ноябре 2020 года. По данным источников агентств, его заподозрили в передаче секретной информации разведслужбам Великобритании. Суд осудил его на 13 лет колонии строгого режима

Дмитрий Федоткин (Фото: Dmitry Fedotkin / "Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) ")

Бывший представитель компании «Аэрофлот» в Великобритании россиянин Дмитрий Федоткин осужден на 13 лет колонии строгого режима по делу о госизмене. Дело слушалось в закрытом режиме, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорсуда.

«Приговор был вынесен 25 августа. В законную силу не вступил, обжалуется в первом апелляционном суде», — заявили в суде.

По данным ТАСС, Федоткана также оштрафовали на 300 тыс. руб.

Федоткина арестовали в ноябре 2020 года. Как сообщал источник «РИА Новости», его заподозрили в передаче секретной информации разведслужбам Великобритании. По данным источника ТАСС, близкого к органам следствия, Федоткина подозревают в том, что он «передавал секретные сведения об общественно-политической ситуации в РФ разведслужбе Великобритании». Собеседник отметил, что у него не было доступа к гостайне по характеру своей деятельности. Госагентсва уточняли, что Федоткин не признавал вину.

По ст. 275 УК России предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от 12 до 20 лет

Федоткин проработал в «Аэрофлоте» более 16 лет. На странице Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) он указывал, что на ноябрь 2020 года занимал должность кантри-менеджера в представительстве авиакомпании в Великобритании.