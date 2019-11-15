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НАТО заменит флот самолетов AWACS машинами с искусственным интеллектом
Йенс Столтенберг (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

В ближайшие 15 лет НАТО заменит самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (AWACS) новейшими технологиями, включая искусственный интеллект. Об этом в рамках промышленного форума в Вашингтоне заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Флот самолетов НАТО AWACS был нашими глазами в небе, поддерживая наши воздушные операции на протяжении десятилетий», — сказал он. По его словам, эти самолеты использовались при патрулировании американского воздушного пространства после теракта 11 сентября 2001 года, во время военных операций в Афганистане и в рамках глобальной операции против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России).

«Мы планируем заменить его (флот. — РБК) к 2035 году», — отметил Столтенберг. Генсек уточнил, что самолеты будут заменены с помощью новых технологий, о которых говорится в наши дни, такие как «автономные системы, искусственный интеллект и большие данные».

Материал дополняется

Автор: Михаил Юшков
Теги: Йенс Столтенберг, НАТО, искуственный интеллект, самолеты
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