Сенатор США заявила, что получит от Москвы документы об убийстве Кеннеди

Сенатор Анна Паулина Луна сообщила, что впервые за десятилетия США получат от России 350-страничный отчет с выводами о расследовании убийства Джона Кеннеди. Конгресс пытался получить эти документы еще в 1990-х годах

Анна Паулина Луна (Фото: Annabelle Gordon / Consolidated News Photos / Global Look Press)

США впервые получат официальные документы из России по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, сообщила в соцсети Х сенатор Анна Паулина Луна.

По ее словам, российский посол передаст ей в офис 350-страничный отчет с результатами расследования российского правительства.

По словам сенатора, конгресс Соединенных Штатов пытался получить доступ к этой информации еще в 1990-х годах, но получил отказ.

РБК направил запрос в посольство России в США.

Конгрессвумен отметила, что планирует сразу же опубликовать полученные от российской стороны документы вместе с Джефферсоном Морли — американским журналистом, который написал несколько книг об истории США, в частности об истории ЦРУ и убийстве Джона Кеннеди.

Позднее Анна Паулина Луна сообщила в Х, что получила от посла России печатную версию доклада об убийстве Кеннеди. «Утром ко мне в офис прибудет группа экспертов, чтобы начать перевод и полное изучение документов. Мы выложим его, как только сможем. Еще раз спасибо всем», — написала она.

В ноябре 1963 года Джон Кеннеди был убит в Далласе, когда президентский кортеж следовал по городу. Полиция арестовала бывшего морпеха Ли Харви Освальда и предъявила ему обвинения. Расследовавшая убийство комиссия Уоррена постановила, что Освальд действительно виновен в преступлении и действовал в одиночку.

Национальный архив США опубликовал засекреченные материалы дела об убийстве 35-го американского президента в марте. Президент Дональд Трамп принял решение рассекретить все материалы после инаугурации.