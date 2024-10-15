СК сообщил о деле о взятках на ₽22,5 млн от двух подрядчиков Минобороны
Главное военное следственное управление СК завершило предварительное следствие по делу о даче взяток в особо крупных размерах в рамках гособоронзаказа, в деле фигурируют ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» (СПЭЛ) и ООО «Альянс», сообщил СК.
Представителей этих компаний обвиняют в даче взяток в особо крупных размерах — более 20 млн руб.
В 2018–2023 годах Минобороны заключило со СПЭЛ и «Альянсом» госконтракты на сумму свыше 1,2 млрд руб. «В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственных контрактов представители ЗАО «Санкт-Петербургская энергетическая лаборатория» и ООО «Альянс» передали взятки должностному лицу, осуществлявшему приемку работ, на сумму более 22,5 млн руб.», — рассказали в ведомстве.
В конце июня суд в Санкт-Петербурге вынес приговор гендиректору СПЭЛ Игорю Михайлову за преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (мошенничество в особо крупном размере и отмывание средств в особо крупном размере). Он получил пять лет лишения свободы за хищение 35 млн руб. у Минобороны по госконтракту и отмывание почти 11 млн руб. из этой суммы в 2017–2018 годах.
На сайте hh.ru есть описание ЗАО «СПЭЛ», согласно которому компания была основана в 1991 году специалистами, работавшими в ОПК. Она занималась автономным электро- и теплоснабжением. Из данных портала «Судебные и нормативные акты» следует, что в прошлом году петербургский Арбитражный суд признал СПЭЛ банкротом. По данным «РБК Компаний», в компании назначен конкурсный управляющий.
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