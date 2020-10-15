СМИ сообщили о введении в Бангкоке режима ЧП из-за протестов

Власти ввели в Бангкоке режим чрезвычайного положения из-за протестов, сообщает газета Bangkok post.

В частности, теперь жителям запрещено собираться группами более чем по пять человек. Власти также получили полномочия ограничивать какую-либо территорию и запрещать вход на нее. Помимо этого, в столице теперь запрещены публикации новостей, которые могут «вызвать страх или намеренно исказить информацию, создавая недопонимание, которое нанесет ущерб национальной безопасности, миру или порядку».

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