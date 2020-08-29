Протесты в Таиланде поднялись на королевскую высоту

В Таиланде проходят самые массовые с 2014 года акции протеста. Их участники, начав с требований не преследовать критиков власти, теперь говорят уже о необходимости реформировать монархию

Столкновения протестующих с полицией, Бангкок (Фото: Athit Perawongmetha / Reuters)

Гарри Поттер и реформа монархии

Массовые акции протеста стартовали в Таиланде в июле, хотя до 31 августа в стране действует чрезвычайное положение в связи с пандемией COVID-19. К концу августа протесты, организаторами и основными участниками которых стали студенты, охватили 50 из 77 провинций королевства.

Сперва основных требований было три — отставка правительства премьер-министра Праюта Чан-Оча, изменение Конституции и прекращение преследования диссидентов, пишет The Financial Times. 3 августа к требованиям добавилось разрешение критиковать монархов (сейчас это уголовное преступление, до 15 лет заключения согласно ст. 112 уголовного кодекса страны), ограничение их политического влияния и бюджета.

Абсолютная монархия Таиланда стала конституционной в 1932 году. Монарх сохранил за собой титул верховного главнокомандующего, а все принимаемые законы должны быть подписаны им. Только король может распускать Палату представителей и объявлять военное положение. После того как бывший главнокомандующий тайской армией Прают Чан-Оча стал премьером, в стране началаcь промонархическая рекламная кампания, а бюджет королевского двора был увеличен (на 2020 год были запланированы расходы в $251 млн). После смерти в 2016 году короля Пхумипона Адульядета, правившего 70 лет, на престол взошел его сын Маха Вачиралонгкорн, которому было 64 года. Коронован он был только в 2019 году. Вачиралонгкорн известен эксцентричным образом жизни. Например, когда в 2015 году умерла его любимая собака Фу-Фу, обладавшая званием маршала авиации, ей были устроены почетные похороны. Большую часть времени он проводит за пределами Таиланда. В 2016 году принц был замечен в аэропорту Мюнхена в нехарактерной для монарха одежде — джинсах, коротком белом топе и с фейковыми татуировками. Король был четырежды женат, у него семеро детей. Последний раз он женился в мае 2019 года — на Сутхиде Тиджай. В 2014 году принц назначил ее, бывшую стюардессу национальной авиакомпании Thai, заместителем начальника своей службы безопасности. Еще через два года произвел ее в генералы армии.

Около 200 протестующих выразили свое критическое отношение к королевской семье, выйдя на митинг в стилистике «Гарри Поттера», — одевшись в костюмы героев франшизы и принеся портреты Лорда Волан-де-Морта (Тот, Кого Нельзя Называть). Как отмечает The Washington Post, жители Таиланда даже в частных разговорах вынуждены называть королевских особ не по именам, а обозначая их псевдонимами из популярных франшиз, чтобы обсудить недовольство системой.