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Навальный сообщил о вызове к следователю по делу о клевете
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Навальный сообщил о вызове к следователю по делу о клевете
Политика, 13:46
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Навальный сообщил о вызове к следователю по делу о клевете
Оппозиционер утверждает, что ему предъявят обвинение по уголовному делу. Заявление на Навального ранее подавал бывший сотрудник МВД Павел Карпов
Алексей Навальный (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Алексея Навального, вышедшего накануне из спецприемника, вызвали в МВД, об этом он сообщил в своем блоге.

«Сегодня утром моему адво​кату позвонил следователь МВД, заявив, что я сегодня должен явиться к нему и мне будет предъявлено обвинение по еще одному уголовному делу», — заявил Навальный.

Он предположил, что речь идет об уголовном деле, возбужденном в 2016 году после расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

«Заявление на меня написал бывший сотрудник МВД, проходящий по «делу Магнитского», Павел Карпов», — рассказал оппозиционер, пояснив, что сотрудники ФБК обнаружили в собственности Карпова дорогие квартиры и машины.

Дело было возбуждено по ч. 5 ст. 128.1 (клевета, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления).

В июне 2016 года дома у Навального прошел обыск.

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Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев сообщил «Интерфаксу», что предъявление обвинения запланировано на понедельник, 15 октября, на 14:00.

В расследовании фонда говорилось, что Карпов причастен к гибели в 2009 году сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Мещанский суд Москвы признал, что это утверждение не соответствует действительности. Но прокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение по делу о клевете и направлять его в суд. Материалы дела вернули дознавателю, чтобы устранить нарушения.

«Это не новое дело, просто его в очередной раз пытаются направить в суд, — рассказал РБК Павел Карпов. — Я был признан потерпевшим в мае 2016 года. Уголовное дело тогда пытались направить в суд, но из-за каких-то там нарушений, которые допустило дознание, его вернули. Надеюсь, что сейчас будет поставлена точка в этой истории».

Статья 128.1 УК (клевета) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо обязательными работами на срок до 480 часов.

В 2008 году Павел Карпов вел дело фирмы — клиента Hermitage Capital «Камея». Дело было связано с неуплатой этой компанией налогов. Следствие утверждало, что инвестфонд Hermitage вывел более 5 млрд руб. из бюджета России, а Магнитского называли причастным к этому. Юрист был арестован и умер в СИЗО «Матросская Тишина». Основатель Hermitage Capital Уильям Браудер связывал арест юриста с тем, что Магнитский раскрыл коррупционные схемы, к которым были причастны Карпов и другие сотрудники МВД России.

Власти США позже внесли имя Карпова в так называемый список Магнитского, людям из этого списка был запрещен въезд на американскую территорию.

В 2016 году инвестфонд потребовал привлечь Карпова к ответственности. Высокий суд Лондона несколько раз вызывал следователя, однако он не явился на судебное заседание. В мае 2017 года суд выдал ордер на арест Карпова за невыплату Hermitage Capital компенсации в размере £650 тыс. по делу о защите чести и достоинства.

Авторы: Маргарита Девяткина, Дмитрий Серков.
Теги: Алексей Навальный , ФБК
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