«Голос» назвал главных конкурентов «Единой России» на местных выборах

Второй силой на местных выборах стали самовыдвиженцы, оппозиция к этому уровню выборов интерес не проявляет, говорится в докладе «Голоса». Эксперты связывают это с недостатком ресурсов у партий и рисками для кандидатов

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Неинтересные выборы

Движение в защиту прав избирателей «Голос» подготовило аналитический доклад «участие политических партий в выборах между едиными днями голосования 2017 и 2018 гг.», проанализировав более 500 местных выборов в 68 регионах. Исследование (есть у РБК) подготовили эксперты «Голоса» Станислав Андрейчук, Александр Грезев, Григорий Мельконьянц, Виталий Ковин.

Неспособность большинства политических партий самостоятельно преодолеть «муниципальный фильтр» (собрать подписи местных депутатов) на губернаторских выборах «Голос» связывает с их пассивностью на местных. Самая активная партия по выдвижению кандидатов на выборах с 17 сентября 2017 года по 2 сентября 2018 года — «Единая Россия»: кандидаты от партии власти участвовали в 81% выборов глав местного самоуправления и 91% кампаний по выборам местных депутатов вне единого дня голосования. Далее идет ЛДПР (71,4% и 71,3% соответственно). Все остальные партии значительно отстали: КПРФ (13,6% и 16,9%), «Справедливая Россия» — (5,7% и 14% кампаний соответственно). Участие остальных партий почти незаметно, отмечается в докладе.

Но основную конкуренцию «Единой России» составила не ЛДПР, а самовыдвиженцы. Среди них 249 кандидатов в руководители местного самоуправления и 655 кандидатов в депутаты. На выборах 140 глав муниципальных образований кандидаты от «Единой России» победили в 87 случаях, самовыдвиженцы — в 45, кандидаты от ЛДПР — в пяти, кандидаты от КПРФ — в двух, кандидаты от «Яблока» — в одном случае. Схожая ситуация на выборах местных депутатов: «Единая Россия» получила 827 мандатов из возможных 1119, самовыдвиженцы — 198, КПРФ — 37, ЛДПР — 27, «Справедливая Россия» — 18, остальные — по три и менее. «ЛДПР, видимо, везде выставляет технических кандидатов для того, чтобы выборы считались проведенными», — говорится в докладе.

Причины и последствия

В докладе указывается, что в сложившейся ситуации во многом виноваты сами партии, которые за прошедшее с 2012 года время так и не озаботились формированием собственного пула местных депутатов, несмотря на малую конкуренцию на местных выборах и небольшую стоимость избирательных кампаний. Важным фактором местных выборов эксперты называют низкий кадровый потенциал партий и готовность к непубличным договоренностям с властью.

Политолог Николай Миронов называет несколько причин низкого интереса оппозиционных партий к местным выборам. Первая из них — нехватка людей на местах из-за отсутствия ресурсов на региональные сети, так и из-за нехватки стимулов для местных политиков связывать карьеру с оппозиционными партиями, поскольку шансов попасть в органы власти с этих площадок меньше, чем если идти от «Единой России» или стать лояльным самовыдвиженцем. При этом, добавляет эксперт, многие из самовыдвиженцев все же связаны с оппозицией, что может доказать статистика по голосованию в заксобраниях и местных советах.

Другой причиной слабого интереса оппозиции к местным выборам Миронов называет постоянное давление власти на региональные партийные структуры. «Общий вывод — виноваты не партии, им просто не дают сформировать постоянные и прочные муниципальные команды», — заключает он.

В итоге современная российская партийная система не выполняет ключевых функций, уверены в «Голосе»: партии не участвуют в подавляющем большинстве проходящих в стране выборов; слабо осуществляют подбор и выдвижение кадров; плохо выражают интересы групп населения на местах и не помогают осуществлять устойчивую коммуникацию граждан и местных общественных институтов с властью. Это ведет к снижению уровня одобрения партийной системы.

Согласно сентябрьскому индексу одобрения партий ВЦИОМ и составлял всего 7% (то есть число положительных оценок всего на 7% превышало число негативных). Для сравнения: индекс одобрения армии, РПЦ и силовиков в том же месяце составил 8%, 47% и 29% соответственно.

Ежегодное многомиллиардное госфинансирование парламентских политических партий фактически не смогло стимулировать их работу на местах и повысить к ним доверие, замечают эксперты. Согласно законодательству ежегодное государственное финансирование получают партии, набравшие более 3% голосов избирателей на предыдущих выборах в Госдуму (при этом для прохождения в палату им необходимо преодолеть барьер в 5% голосов). С января 2006 года финансирование составляло 5 руб. за голос, к 2016-м году сумма постепенно выросла до 152 руб. за голос.

Как ранее подсчитал РБК, у «Единой России» в 2017 году доход составил 5,4 млрд руб. (на 80% состоит из средств федерального бюджета). Доход ЛДПР — 1,09 млрд руб. (97% — выплаты из бюджета). Доходы КПРФ в 2017 году составили 1,3 млрд руб. (зависела от бюджетных выплат на 80%). Доход «Справедливой России» составил 667,8 млн руб. (зависимость от государства — 75%).

Из-за самоустранения партий от борьбы за власть многие налогоплательщики по сути оказались лишены представительства своих интересов, а потеря субъектности политических партий привела к кризису избирательной и партийной систем и требует их переформатирования, делаю​т вывод в «Голосе». Иначе граждане, политические и экономические элиты «окажутся перед необходимостью поиска иных, неинституциональных инструментов» для влияния на политическую систему, предупреждают эксперты.