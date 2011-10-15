В.Путин даст телеинтервью

Владимир Путин будет сегодня записывать телевизионное интервью, причем в новом для себя формате. Премьер пообщается с руководителями трех федеральных телеканалов.

Запись интервью будет проходить в премьерской резиденции в Ново-Огарево. Интервью премьера выйдет в эфир трех каналов вечером 17 октября.

Первым такой формат интервью - разговор с руководителями федеральных телеканалов - опробовал президент Дмитрий Медведев. Последний раз такой разговор состоялся 30 сентября - через неделю после съезда "Единой России", на котором по предложению главы государства было принято решение о выдвижении В.Путина кандидатом в президенты. В последнем интервью Д.Медведев объяснял причины своего решения.

Как объяснил "Коммерсанту" пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков, телеинтервью В.Путина станет продолжением недавнего разговора президента с руководителями трех телеканалов.

По словам Д.Пескова, это будет свободная беседа без протокола, без повестки дня, без фиксированного хронометража. При этом это телеинтервью не отменяет ежегодного общения премьера с гражданами в рамках формата "Разговор с Владимиром Путиным".