Минобороны заявило об уничтожении эшелона с иностранным вооружением ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны.
«Уничтожены: железнодорожный эшелон с иностранным вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесено поражение местам хранения безэкипажных катеров, беспилотных летательных аппаратов, цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет», — говорится в ежедневной сводке ведомства.
По данным Минобороны, также было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 148 районах.
С начала военной операции на Украине противник потерял 645 самолетов, 283 вертолета, 31 609 дронов, 579 ЗРК, 18 144 танка и других боевых бронированных машин, 1454 боевые машины РСЗО, 14 622 орудия полевой артиллерии и минометов, 26 102 единицы специальной военной автомобильной техники, сообщили в ведомстве.
Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признавал, что ВСУ уже наносят удары западным оружием вглубь России. Sky News передавал о задействовании британских танков Challenger 2 во время вторжения в Курскую область. Минобороны России неоднократно отчитывалось о попытках ВСУ атаковать Крым ракетами Storm Shadow производства Великобритании.
Москва осуждает военную помощь Запада Украине, считая, что это лишь затянет срок конфликта и не изменит его исход. Президент Владимир Путин предупредил, что получение Киевом разрешения на использование дальнобойного оружия будет воспринято как участие НАТО, США и европейских стран в войне против России. По его словам, Москва примет «соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться».
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