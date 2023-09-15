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Война санкций ,  
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Yle узнала о решении Финляндии запретить въезд российским автомобилям

Yle: Финляндия запретит въезд автомобилям с российскими номерами
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Война санкций
Ожидается, что глава МИД Финляндии Валтонен сделает соответствующее заявление 15 сентября. Запрет на въезд в страну будет действовать на автомобили, рассчитанные на девять и менее пассажиров, зарегистрированные в России
Фото: Sasu Mäkinen / Global Look Press
Фото: Sasu Mäkinen / Global Look Press

Финляндия вслед за Эстонией, Латвией и Литвой запретит въезд в страну легковым автомобилям, зарегистрированным в России. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Ожидается, что глава МИД Финляндии Элина Валтонен сделает соответствующее заявление 15 сентября. Как и в странах Прибалтики, запрет будет действовать на автомобили, рассчитанные на девять и менее пассажиров, также предусмотрены исключения, передает телерадиокомпания.

Таким образом Хельсинки хочет следовать общей линии ЕС. Дата вступления ограничения в силу неизвестна.

Еврокомиссия 10 сентября разъяснила правила применения действующих санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Представитель ЕК уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции.

Ранее МИД Финляндии сообщал, что автомобили с российскими номерами по-прежнему могут въезжать в страну, и опроверг информацию, что они будут конфискованы. Глава санкционного отдела МИДа Пиа Сариваара добавила, что, в случае если будет принято другое решение, ведомство сообщит об этом заблаговременно.

Посольство России в Хельсинки 10 сентября рекомендовало россиянам воздерживаться от использования транспортных средств с российскими номерами во время посещения Финляндии.

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В сентябре 2022 года Хельсинки ввел ограничения на въезд российских граждан и транзит их в другие страны Шенгенской зоны до особого распоряжения. Въезжать в страну можно только по ряду оснований — например, обладателям рабочих виз или членам семей граждан ЕС.

Ранее Эстония, Латвия и Литва запретили въезд автомобилей с российской регистрацией в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии.

Представитель налогово-таможенного управления Эстонии Антс Кутти отметил, что ограничение не коснется транспортных средств, принадлежащих гражданам ЕС и их ближайшим родственникам, а также машин с десятью и более пассажирскими местами, автобусов, машин с дипломатическими номерами и мотоциклов.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что России необходимо принять жесткие зеркальные меры. «Цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта», — подчеркнул он.

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Финляндия Автомобили запрет на въезд Россия
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