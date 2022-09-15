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Замглавы центра судебной экспертизы Минюста задержали по делу о взятке

По предварительным данным, замдиректора РФЦСЭ по экспертной деятельности Геннадия Бочарова задержали с поличным при получении взятки. Возбуждено уголовное дело
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Сотрудники антикоррупционного подразделения ФСБ задержали в Москве замдиректора Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) при Минюсте Геннадия Бочарова, пишет «Коммерсантъ» и сообщает источник РБК, близкий к ведомству. Бочарова подозревают в получении взятки.

По предварительным данным, замдиректора РФЦСЭ задержали с поличным. Сумма предполагаемой взятки, личность того, кто ее давал, и ее цель пока не называются. По данным «Коммерсанта», речь может идти не только о получении взятки (ст. 290 УК, до 15 лет лишения свободы), но и о превышении полномочий (ст. 286 УК, тоже до 15 лет лишения свободы).

Издание пишет, что расследование обстоятельств дела поручили специалистам центрального аппарата Следственного комитета. Уже возбуждено уголовное дело, и следователи намерены в ближайшее время подать в Басманный суд ходатайство о заключении Бочарова под стражу.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ, СК и пресс-службу Минюста.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

РФЦСЭ проводит судебные эксперты по уголовным, гражданским, арбитражным делам и делам об административных правонарушениях, а также экспертные исследования при проверке сообщения о преступлении. Центр обеспечивает Минюст научно-методическими материалами и готовит работников судебно-экспертных учреждений министерства. Бочаров курирует экспертную деятельность РФЦСЭ, выступает с докладами и лекциями, пишет статьи.

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Теги
Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
При участии
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Минюст коррупция взятка
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