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Политика ,  
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Алаудинов сообщил о зачистке Мартыновки в Курской области

Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что село Мартыновка в Курской области зачищено от украинских военных.

Мартыновка находится к северо-востоку от Суджи, рядом с автомобильной дорогой Суджа — Большое Солдатское.

Накануне Алаудинов рассказывал, что в Мартыновке украинским военным был нанесен «очень серьезный урон». По его словам, именно через этот населенный пункт они планировали свое дальнейшее продвижение.

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