Руководство «Сколково» рассказало о реакции на начало операции на Украине

По словам руководителя фонда «Сколково» Игоря Дроздова, нынешняя ситуация «мотивирует», а фонд, «по сути», синхронизировался с задачами, которые ставит перед собой российское правительство

Руководитель фонда «Сколково» Игорь Дроздов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

На фоне военной операции на Украине и беспрецедентных санкций против Москвы со стороны Запада руководство «Сколково» синхронизировались с задачами, которые ставит перед собой российское правительство, рассказал в интервью РБК руководитель фонда «Сколково» Игорь Дроздов.

«Мы [фонд «Сколково»], по сути, синхронизировались с теми задачами, которые ставит перед собой правительство. С сотрудниками обсуждаем прежде всего рабочие вопросы, как мы должны корректировать деятельность фонда, чтобы быть полезными стартапам в нынешней ситуации. Я часто беседую с коллегами, моя задача — их вдохновить, вселить оптимизм и позитив, чтобы они оставались эмоционально стабильными, сосредоточенными на работе и результатах», — рассказал он.

По словам Дроздова, нынешняя ситуация «мотивирует», однако, несмотря на внешние ограничения, график работы в «Сколково» остается «разумным». «Мой любимый риторический вопрос: «Когда все будет ровно?» Но в каком-то смысле так больше драйва; сложности», — отметил он.

В свою очередь, ректор института Сколтех Александр Кулешов сообщил РБК, что, несмотря на спецоперацию и сложности в работе, личные отношения он ни с кем не разрывал. «Ни с кем отношений не разрывал. Пару дней назад наш бывший профессор, француз, прислал совершенно изумительное письмо — его по «Первому каналу» в передаче [Владимира] Соловьева оглашать можно — писал: какие американцы сволочи, и как вы во всем правы», — указал он.

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Предыдущий председатель фонда «Сколково», бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, подал в отставку в середине марта.

Это произошло после интервью американскому изданию Mother Jones, где Дворкович выступил за мирное урегулирование на Украине. Кроме того, как глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) он заявил, что добивается лишения России и Белоруссии проведения международных шахматных турниров. А позднее выступил с новым заявлением — что искренне гордится «мужеством наших солдат», но добавил, что «главное, чтобы на нашей планете в конце концов установился крепкий мир и более справедливый порядок».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак после этого выступил за немедленное увольнение Дворковича из «Сколково», заявив, что с фонда нужно начать «самоочищение нашего общества». В Кремле тогда отмечали, что решение об уходе глава фонда должен принять сам.