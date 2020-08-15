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Премьер-министр Болгарии предложил изменить Конституцию на фоне протестов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов предложил изменить Конституцию страны. Такое заявление он сделал на фоне протестов, которые продолжаются в стране уже 37 дней. Демонстранты требуют отставки правительства и генпрокурора
Фото: Thomas Imo / photothek via imago-images / Global Look Press
Фото: Thomas Imo / photothek via imago-images / Global Look Press

Премьер-министр Болгарии и лидер правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Бойко Борисов заявил о планах по изменению Конституции страны. Об этом он сообщил в своем обращении к нации, текст выступления опубликовала газета «Сега».

«Пришло время для ответственности и решительности. Пришло время не только для смены политической системы, но и для перезагрузки государства. Необходимость перезагрузки политической модели нельзя больше откладывать», — заявил Борисов.

Он отметил, что необходимость принятия новой Конститиции — «это тема, которая которая в последние годы является ведущей для многих граждан и общественных организаций».

«Нынешняя Конституция была принята в другой исторический период, при других политических обстоятельствах, при другом международном статусе нашей страны <...>, и время показало, что без изменения Основного закона мы не сможем ответить на современные вызовы», — заявил премьер.

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Среди предлагаемых Борисовым изменений — сокращение числа депутатов Национального собрания (парламента) с 240 до 120, а также числа депутатов Великого народного собрания — с 400 до 280. Помимо этого, премьер выступил за упразднение Высшего судебного совета. Вместо него в случае принятия новой Конституции появятся Судебный совет судей и Судебный совет прокуроров, которые будут отдельно рассматривать кадровые вопросы, касающиеся судей и прокуроров и следователей. Изменения также предполагают ограничение мандата главного прокурора Болгарии, председателей Верховного кассационного и Верховного суда с семи до пяти лет.

«Когда Народное собрание примет решение о проведении выборов в Великое народное собрание в соответствии с Конституцией, в тот же день я уйду с поста премьер-министра Болгарии», — заявил Борисов.

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Премьер-министр обратился к нации на фоне массовых антиправительственных протестов, которые идут в Болгарии уже больше месяца. Первая акция прошла 9 июля. Поводом для выступлений стали обыски в администрации президента страны в рамках расследования двух не связанных дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Полиция арестовала уполномоченного по борьбе с коррупцией Пламена Узунова и советника президента по вопросам безопасности Илию Милушева.

Участники протестов обвиняют правительство в коррупции, а генпрокурора — в превышении полномочий и поддержке политических атак на президента Болгарии Румена Радева и требуют их отставки. Сам лидер республики ответственность за обыски в его администрации возложил на Борисова. 11 июля Радев потребовал отставки правительства и генпрокурора, сообщил bTV. Предложение премьер-министра по изменениям в Конституцию президент раскритиковал.

«Доверие к правящему большинству безвозвратно потеряно. <...> Репрессии, провокации и попытки игнорировать недовольство подтверждают необходимость требуемых отставок», — заявил Радев, передает Mediapool.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Болгария, Конституция, акции протеста
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