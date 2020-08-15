Премьер-министр Болгарии предложил изменить Конституцию на фоне протестов
Премьер-министр Болгарии и лидер правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» Бойко Борисов заявил о планах по изменению Конституции страны. Об этом он сообщил в своем обращении к нации, текст выступления опубликовала газета «Сега».
«Пришло время для ответственности и решительности. Пришло время не только для смены политической системы, но и для перезагрузки государства. Необходимость перезагрузки политической модели нельзя больше откладывать», — заявил Борисов.
Он отметил, что необходимость принятия новой Конститиции — «это тема, которая которая в последние годы является ведущей для многих граждан и общественных организаций».
«Нынешняя Конституция была принята в другой исторический период, при других политических обстоятельствах, при другом международном статусе нашей страны <...>, и время показало, что без изменения Основного закона мы не сможем ответить на современные вызовы», — заявил премьер.