Премьер Франции предложил сделать рабочим День Победы 8 мая

Меру глава правительства Франции анонсировал в рамках сокращения дефицита бюджета страны. Еще один день, который он предложил вычеркнуть из государственных праздников, — Пасхальный понедельник

Франсуа Байру (Фото: Alain Jocard / Reuters)

Во Франции для экономии можно отменить государственные праздники в День Победы, который отмечается в Европе 8 мая, и в Пасхальный понедельник. Об этом заявил французский премьер Франсуа Байру на пресс-конференции, передает Le Monde.

«Я предлагаю отменить два праздничных дня: например, Пасхальный понедельник и День Победы 8 мая… Их отмена принесет казне миллиарды евро», — сказал Байру, добавив, что «готов рассмотреть и другие варианты».

Politico отмечает, что Байру попытался представить этот шаг как «акт коллективного самопожертвования ради общего блага», однако это может вызвать негативную реакцию французов (которые привыкли к своей «щедрой системе соцзащиты»), какую вызвало повышение пенсионного возраста в 2023 году. Французский премьер заявил, что меры необходимы для сокращения госдолга Франции в размере €3,3 трлн и уменьшения дефицита бюджета. Премьер-министр добавил, что долг увеличивается на €5 тыс. каждую секунду, отмечает France 24. Чрезмерный долг представляет собой «смертельную опасность» для страны, сказал он.

Он также сравнил нынешнюю ситуацию во Франции с долговыми кризисами в Греции и Испании в прошлые годы и пообещал действовать «быстро и решительно, но справедливо и законно».