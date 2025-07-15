На границе России и Грузии застряли 80 украинцев

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Грузия отказалась впустить около 80 депортированных Россией граждан Украины, ранее совершивших тяжкие преступления, рассказал представитель пограничной полиции Лука Пааташвили. Его цитирует телеканал Imedi.

«В последнее время участились попытки пересечения границы граждан Украины на границе с Грузией <...> Большинство из них осуждены за особо тяжкие преступления — убийство, покушение на убийство, изнасилование и преступления, связанные с наркотиками», — сказал он.

По мнению Пааташвили, эти люди «представляют большой риск». Кроме того, по его словам, у украинцев нет необходимых документов для установленного законом пересечения границы.

Представитель погранполиции добавил, что застрявшие на границе украинцы находятся в «нормальных условиях», а их состояние «проверят».

Ранее на Украину из России вернулся бывший заключенный Андрей Коломиец после окончания срока в 10 лет. Сразу по возращении на родину мужчина был задержан сотрудниками ТЦК (аналог военкомата на Украине). До этого Коломиец провел несколько месяцев в транзитной зоне между Россией и Грузией — после освобождения его депортировали, но Украина отказалась его впустить из-за просроченного паспорта.