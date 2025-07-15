Несколько человек пострадали при падении обломков дрона в центре Воронежа

В Воронеже повреждены несколько квартир, в пригороде и в одном из районов области — частные дома, машины и торговые объекты. Всего в регионе сбили 12 дронов

Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram

Ночью над Воронежем сбили 12 беспилотников, в результате падения обломков в центре города несколько человек получили легкие ранения, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей», — написал он в телеграм-канале.

В регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА, о введении которого власти объявили в 2:29 (совпадает с мск) 15 июля. Ночью Гусев сообщал о сбитых дронах в пригороде Воронежа и одном из районов области.

По данным Минобороны, всего за ночь над Россией уничтожили 55 дронов, в том числе в Белгородской, Курской, Липецкой и Ростовской областях и над акваторией Черного моря.

В Ельце в Липецкой области при падении дрона на территории промзоны пострадал человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Еще один беспилотник упал рядом с частным домом в Добринском районе.