Несколько человек пострадали при падении обломков дрона в центре Воронежа
Ночью над Воронежем сбили 12 беспилотников, в результате падения обломков в центре города несколько человек получили легкие ранения, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей», — написал он в телеграм-канале.
В регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА, о введении которого власти объявили в 2:29 (совпадает с мск) 15 июля. Ночью Гусев сообщал о сбитых дронах в пригороде Воронежа и одном из районов области.
По данным Минобороны, всего за ночь над Россией уничтожили 55 дронов, в том числе в Белгородской, Курской, Липецкой и Ростовской областях и над акваторией Черного моря.
В Ельце в Липецкой области при падении дрона на территории промзоны пострадал человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Еще один беспилотник упал рядом с частным домом в Добринском районе.
Читайте РБК в Telegram.
Дмитриев рассказал о перспективах диалога России и США
ЕС начал запаздывать с заполнением хранилищ газа к зиме
Умер режиссер первых сезонов «Каменской» Юрий Мороз
Reuters: ЕС намерен предотвратить введение новых пошлин США
Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины
В Санкт-Петербурге сожгли более 500 кг кокаина на миллиард рублей
Министр обороны Германии заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны
В Сочи туристы устроили драку из-за акции. Видео
Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов