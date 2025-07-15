 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Несколько человек пострадали при падении обломков дрона в центре Воронежа

Сюжет
Военная операция на Украине
В Воронеже повреждены несколько квартир, в пригороде и в одном из районов области — частные дома, машины и торговые объекты. Всего в регионе сбили 12 дронов

Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram
Фото: vesti_dezhurnaya_chast / Telegram

Ночью над Воронежем сбили 12 беспилотников, в результате падения обломков в центре города несколько человек получили легкие ранения, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Также с ранением плеча госпитализирована женщина в одном из районов области. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа (остекление, фасады и балкон), частные дома в пригороде и в одном из районов области. Кроме того, посечены ряд торговых объектов и автомобилей», — написал он в телеграм-канале.

В регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА, о введении которого власти объявили в 2:29 (совпадает с мск) 15 июля. Ночью Гусев сообщал о сбитых дронах в пригороде Воронежа и одном из районов области.

В Белгородской области два человека ранены в результате атаки дронов
Политика
Фото:Антон Вергун / РИА Новости

По данным Минобороны, всего за ночь над Россией уничтожили 55 дронов, в том числе в Белгородской, Курской, Липецкой и Ростовской областях и над акваторией Черного моря.

В Ельце в Липецкой области при падении дрона на территории промзоны пострадал человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Еще один беспилотник упал рядом с частным домом в Добринском районе.

Читайте РБК в Telegram.

Дмитриев рассказал о перспективах диалога России и США

ЕС начал запаздывать с заполнением хранилищ газа к зиме

Умер режиссер первых сезонов «Каменской» Юрий Мороз

Reuters: ЕС намерен предотвратить введение новых пошлин США

Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство Украины

В Санкт-Петербурге сожгли более 500 кг кокаина на миллиард рублей

Министр обороны Германии заявил о готовности «убивать российских солдат» в случае войны

В Сочи туристы устроили драку из-за акции. Видео

Трамп назвал условие ввода санкций против России через 50 дней

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Александр Гусев Воронеж беспилотники дроны Воронежская область
Материалы по теме
Над Россией уничтожили 55 беспилотников за ночь
Политика
При атаке дрона в Шебекино пострадали пять человек
Политика
В Белгородской области два человека ранены в результате атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 91,77 (+0,65) Инвестиции, 07:49 Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 78,37 (+0,49) Инвестиции, 07:49
WP узнала, что Трамп рассматривал отправку Украине ракет Tomahawk Политика, 08:43
30% за два месяца: как фондовый рынок Южной Кореи стал лучшим в АзииПодписка на РБК, 08:40
«Известия» узнали об обсуждении Минцифры правил отключения интернета Общество, 08:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:16
Скачок веры: почему на Западе снова поверили в Бога — The EconomistПодписка на РБК, 08:11
Как заправляться на 5 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil, 08:05
«Губчатые» и «15-минутные» города. Что определит будущее мегаполисовПодписка на РБК, 08:04
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Овечкин стал финалистом премии Мохаммеда Али. Главное о номинации Спорт, 08:01
«Airbnb стал козлом отпущения». Почему европейцы ополчились на туристовПодписка на РБК, 08:00
Розничные продажи игристых вин в России сократилась впервые за девять лет Вино, 08:00
Сувенирную банкноту БРИКС напечатали тиражом в 10 тыс. экземпляров Экономика, 07:55
Посол заявил о запугивании российских дипломатов в Дании Политика, 07:38
Несколько человек пострадали при падении обломков дрона в центре Воронежа Политика, 07:36
Мосбиржа запустит фьючерсы с привязкой к Ethereum и гособлигациям США Инвестиции, 07:30