Казахстан предложит ЕАЭС запретить ввозить автомобили старше семи лет

В 2020–2021 годах в Казахстан начали массово ввозить машины с пробегом из других государств ЕАЭС. Средний возраст таких автомобилей составил 17 лет

Астана, Казахстан (Фото: Болат Шайхинов / Sputnik / РИА Новости)

Астана планирует предложить странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запретить ввоз автомобилей старше семи лет. Об этом сообщил директор департамента интеграции и международного сотрудничества министерства промышленности и строительства Казахстана Адилбек Бектибаев на публичном обсуждении петиции по отмене утильсбора, передает агентство Kazinform.

«Было предложение от участников рабочей группы — ограничить ввоз в страну транспортных средств возрастом старше семи лет. Мы рады бы это сделать, и, соответственно, мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии для внесения таких изменений в техрегламент», — сказал он.

В ЕАЭС, помимо Казахстана, входят Россия, Армения, Белоруссия и Киргизия. По словам министра, если все страны организации поддержат Астану в этом вопросе, то на территорию союза в целом не будут ввозиться такие автомобили.

Бектибаев отметил, что в 2020–2021 годах в Казахстан начали ввозить транспортные средства из других стран ЕАЭС. Из них в 2023 году более 330 тыс. автомобилей было легализовано. Средний возраст транспортного средства составил 17 лет.

«Это транспортные средства, многие из которых не соответствуют требованиям техрегламента по безопасности, не соответствуют экологическому классу», — отметил Бектибаев. По его словам, у минимум 80% населения нет автомобилей, и они имеют право жить в нормальной окружающей среде.

В феврале Forbes Kazakhstan писал, что утильсбор в стране привел к критическому устареванию казахстанского автопарка. 1 января 2016 года Казахстан одновременно ввел утилизационный сбор (сейчас утилизационный платеж) и сбор за первичную государственную регистрацию на автомобильный транспорт. Размер первого зависит от объема двигателей ввозимых в страну автомобилей, а размер второго сбора — от их возраста.

В результате число легковых автомобилей выросло на 775 тыс. единиц (20%), при этом машин старше 10 лет стало почти на 1 млн больше (на 43%), а средний возраст легкового автомобиля вырос примерно с 15 до 22 лет. В качестве основной причины устаревания автопарка Forbes Kazakhstan назвал дороговизну новых автомобилей, которые были произведены в Казахстане, а также высокие утильсбор и сбор за первичную регистрацию.