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Политика ,  
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Казахстан предложит ЕАЭС запретить ввозить автомобили старше семи лет

В 2020–2021 годах в Казахстан начали массово ввозить машины с пробегом из других государств ЕАЭС. Средний возраст таких автомобилей составил 17 лет
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Астана, Казахстан (Фото: Болат Шайхинов / Sputnik / РИА Новости)

Астана планирует предложить странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запретить ввоз автомобилей старше семи лет. Об этом сообщил директор департамента интеграции и международного сотрудничества министерства промышленности и строительства Казахстана Адилбек Бектибаев на публичном обсуждении петиции по отмене утильсбора, передает агентство Kazinform.

«Было предложение от участников рабочей группы — ограничить ввоз в страну транспортных средств возрастом старше семи лет. Мы рады бы это сделать, и, соответственно, мы постараемся внести материалы на заседание совета Евразийской экономической комиссии для внесения таких изменений в техрегламент», — сказал он.

В ЕАЭС, помимо Казахстана, входят Россия, Армения, Белоруссия и Киргизия. По словам министра, если все страны организации поддержат Астану в этом вопросе, то на территорию союза в целом не будут ввозиться такие автомобили.

Бектибаев отметил, что в 2020–2021 годах в Казахстан начали ввозить транспортные средства из других стран ЕАЭС. Из них в 2023 году более 330 тыс. автомобилей было легализовано. Средний возраст транспортного средства составил 17 лет.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Это транспортные средства, многие из которых не соответствуют требованиям техрегламента по безопасности, не соответствуют экологическому классу», — отметил Бектибаев. По его словам, у минимум 80% населения нет автомобилей, и они имеют право жить в нормальной окружающей среде.

В феврале Forbes Kazakhstan писал, что утильсбор в стране привел к критическому устареванию казахстанского автопарка. 1 января 2016 года Казахстан одновременно ввел утилизационный сбор (сейчас утилизационный платеж) и сбор за первичную государственную регистрацию на автомобильный транспорт. Размер первого зависит от объема двигателей ввозимых в страну автомобилей, а размер второго сбора — от их возраста.

В результате число легковых автомобилей выросло на 775 тыс. единиц (20%), при этом машин старше 10 лет стало почти на 1 млн больше (на 43%), а средний возраст легкового автомобиля вырос примерно с 15 до 22 лет. В качестве основной причины устаревания автопарка Forbes Kazakhstan назвал дороговизну новых автомобилей, которые были произведены в Казахстане, а также высокие утильсбор и сбор за первичную регистрацию.

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