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SCMP сообщила о просьбе Польши к Китаю надавить на Минск из-за мигрантов

SCMP: Польша попросила Китай надавить на Минск из-за наплыва мигрантов у границы
Польша попросила Пекин оказать давление на Минск из-за напряженности между сторонами, но тот, вероятно, «не понял» просьбу и направил в Белоруссию своих военных, сказал польский чиновник. Минск и Пекин проводят в Белоруссии учения
Фото: Polish Ministry Of Defence / Getty Images
Фото: Polish Ministry Of Defence / Getty Images

Польша просила Пекин оказать давление на Белоруссию ввиду напряженности между странами, пишет South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на неназванного польского чиновника.

«Мы подталкиваем Китай оказать давление на Белоруссию, но, видимо, они не поняли нашу просьбу и вместо этого направили в Минск НОАК (Народно-освободительную армию Китая. — РБК), — сказал собеседник издания.

Как отмечает SCMP, чиновник говорил о напряженности между Польшей и Белоруссией. Одна из ее причин — наплыв мигрантов на польско-белорусской границе, где ситуация периодически обостряется в течение нескольких последних лет.

Столтенберг увидел в белорусских учениях приближение Китая к НАТО
Политика
Фото:Виктор Толочко / РИА Новости

В Брестской области Белоруссии 8 июля стартовали китайско-белорусские антитеррористические учения «Атакующий сокол». Маневры проходят на полигоне Брестский к югу от Бреста, менее чем в 5 км от польской границы. Учения продлятся 11 дней и завершатся 19 июля.

Учения начались в преддверии саммита НАТО, который проходил в Вашингтоне с 9 по 11 июля. Генсек блока Йенс Столтенберг отметил, что совместные военные учения Белоруссии и Китая демонстрируют приближение последнего к границам альянса.

МИД Польши на фоне учений заявил, что следит за сотрудничеством Пекина и Минска как за фактором, «потенциально влияющим на безопасность» страны. В ведомстве подчеркнули, что Варшава обеспокоена этим.

В Пекине, в свою очередь, заявили, что учения являются обычным элементом сотрудничества двух стран и не направлены против каких-либо государств.

После запрета на полеты авиакомпании Belavia в ЕС в августе 2021 года разразился миграционный кризис на границе с Польшей, Латвией и Литвой. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск перестанет помогать в осуществлении контроля за незаконной миграцией. В ЕС считают организаторами наплыва мигрантов белорусские власти, в республике эти обвинения отрицают. Минск готов к диалогу с Варшавой по ситуации на границе, заявил накануне глава белорусского МИДа Максим Рыженков.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Польша Белоруссия Китай мигранты давление
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