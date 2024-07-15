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Эксклюзив

Глава Рособрнадзора ответил на «миф» о советском образовании и вреде ЕГЭ

Сюжет
Эксклюзивы РБК
Вернуться к проведению школьных и вступительных экзаменов, как в советское время, невозможно, заявил глава Рособрнадзора Музаев. Знания нынешних школьников не ниже, а всю школьную программу не все читали и в советские годы
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вернуться к старой системе проведения школьных выпускных экзаменов и вступительных в вузы невозможно, потому что страна живет в новое время, с другими технологическими возможностями, с другим содержанием, в том числе в образовании, с другими подходами и методиками. Об этом в интервью РБК заявил Анзор Музаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор).

Глава Рособрнадзора — РБК: «Нельзя просто сказать «вернемся к старому»
Общество
Анзор Музаев

По его словам, нынешние выпускники и родители не готовы сдавать экзамены, как в Советском Союзе. «Невозможно просто сказать: «Давайте вернемся к старой системе», понимая, что родители выпускников, которые в свое время тоже сдавали ЕГЭ, скажут: «Подождите, мы вернемся к старой системе, но мы хотим иметь возможность подать документы в пять вузов в год, а внутри вуза на пять направлений». В таком случае по старой схеме нужно будет организовать экзамены для абитуриента 25 раз? У нас тогда приемная кампания растянется на годы», — привел пример Музаев.

По его мнению, заявления о том, что в результате перехода на систему Единого государственного экзамена снизилось качество образования, несостоятельны. Есть один вуз, который в прошлом году провел эксперимент по собственной инициативе — студентам первого курса, которые сдавали ЕГЭ по физике, раздали экзаменационные билеты по этому предмету 1970 года, когда был бурный расцвет в этой сфере, рассказал РБК Музаев. «И все студенты, которые поступали по результатам ЕГЭ, сдали этот экзамен. Если бы была машина времени, то в 1970 году все они поступили бы в этот университет», — сообщил он.

Еще одним мифом Музаев назвал представление о том, что нынешние школьники отстают по гуманитарным предметам и читают только произведения, необходимые для сдачи ЕГЭ. «Да, Советский Союз был самой читающей страной, но это не значит, что все поголовно в период школьного обучения прочитали все литературные произведения», — уверен Музаев.

По его наблюдению, снижение среднего уровня учащихся можно объяснить увеличением набора — появлением контрактной системы и увеличением бюджетных мест: «Условно, каждый пятый из своей возрастной группы в Советском Союзе поступал и оканчивал вуз. А сейчас картина кардинально изменилась. Только каждый четвертый не получает высшего образования». По мнению главы Рособрнадзора, руководство вузов само должно следить за качеством набора. «И если вуз осуществляет набор абитуриентов с низкими баллами ЕГЭ, то ректор должен понимать, с каким уровнем студентов придется работать его преподавателям».

Президент РАН Геннадий Красников в интервью РБК обращал внимание на то, что физику на ЕГЭ сдают мало, большинство для поступления на технические специальности сдают информатику. По словам Музаева, перечень предметов, экзамены по которым необходимы для поступления на определенную программу, находится в ведении Министерства науки и высшего образования. По его словам, возможность заменять физику другими предметами будет ограничена. «На последнем заседании в правительстве Министерство науки и высшего образования заверило, что в следующем году на инженерные специальности не будет «или», т.е. возможности вместо физики сдавать обществознание или иностранный язык, или информатику. Этот перечень частично в этом году уже доработали, но не массово, а со следующего года этот вопрос поставлен на контроль в правительстве, значит, он будет решаться», — сообщил Музаев.

В этом году информатика и обществознание стали самыми популярными экзаменами по выбору. Обществознание собирались сдавать почти 44% выпускников (302 829 человек), информатику выбрали почти 21% учащихся, биологию — 19%, физику — 16%, историю — 16%, английский — 14%, химию — 14%, литературу — 8%. Меньше всего выпускников в этом году выбрали географию, ее сдавали чуть больше 3%, или 23,2 тыс. выпускников.

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