СК завел дело о покушении после обстрела села в Брянской области

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Следственный комитет завел уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, из-за обстрела территории Севского района Брянской области. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

Речь идет о п. «е» и «ж» ст. 105 УК, по которым предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако, согласно российскому законодательству, за покушение на убийство не могут его назначить (ч. 4 ст. 66 УК). В таком случае наиболее строгим считается наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет. Однако, согласно той же статье, для покушений наказание не может превышать трех четвертей от этого срока. Таким образом, максимальное наказание для виновных в обстреле — 15 лет лишения свободы.

Утром 15 июля в Севском районе Брянской области обстреляли село Некислица, которое находится менее чем в 500 м от Сумской области Украины. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что при обстреле была повреждена линия электропередачи, однако никто из местных жителей не пострадал.

Село уже попадало под обстрел со стороны Украины в начале июля. Тогда, по словам Богомаза, разрушений и жертв также не было. Удары наносили и по другим населенным пунктам и объектам области, в том числе по селу Зерново в Суземском районе, пограничному посту поселка Черноземный и АЗС в селе Новые Юрковичи Климовского района.