Минобороны России сообщило об уничтожении 300 бойцов «Правого сектора»

Минобороны России сообщило об уничтожении около 300 украинских бойцов в ДНР

Были также уничтожены до 200 бойцов нацбатальона «Кракен» и наемники. Кроме того, Минобороны отчиталось о четырех сбитых самолетах ВСУ и уничтожении пусковой установки «Бук-М1»

Фото: Минобороны РФ

Российская армия нанесла удары по местам дислокации украинских бойцов из формирований «Правый сектор» (признан в России экстремистской организацией и запрещен) и «Кракен», говорится в брифинге Минобороны России.

«Точечными ударами ВКС России по местам дислокации националистического формирования «Правый сектор» в городе Артемовск Донецкой народной республики уничтожено около 300 националистов», — говорится в сообщении военного ведомства.

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Кроме того, российские силы нанесли «высокоточные удары по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования «Кракен» в Харькове, в результате чего было уничтожено «до 200 националистов, в том числе около 50 иностранных наемников».

Были также поражены пункты дислокации 45-й артиллерийской бригады вооруженных сил Украины в районе населенных пунктов Щербаки, Луговое и Новоандреевка Запорожской области. В Щербаках была уничтожена казарма, где находились более 70 военнослужащих, в других населенных пунктах погибли почти столько же украинских бойцов.

Истребительная авиация сбила два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины в ДНР, система противовоздушной обороны — два украинских Су-25 в Николаевской области, а также девять беспилотников в Харьковской, Херсонской областях и ЛНР.

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Военные также отчитались об уничтожении пусковой установки зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в ДНР и перехвате девяти снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» в ДНР, Харьковской и Херсонской областях.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По данным российского ведомства, всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожены 390 единиц украинской авиации, более 1,5 тыс. беспилотников, свыше 350 зенитных ракетных комплексов, свыше 4 тыс. танков и других боевых бронированных машин, почти 750 боевых машин реактивных систем залпового огня, больше 3,1 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также более 4,3 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Украина после начала спецоперации объявила мобилизацию, ввела военное положение и разорвала дипотношения с Россией.