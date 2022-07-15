Москва назвала целью удара по Виннице иностранных поставщиков оружия
Российские военные нанесли удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице для уничтожения участников проводившегося там совещания представителей командования ВВС Украины с иностранными поставщиками вооружений. Об этом заявило Минобороны России. Ведомство впервые прокомментировало нанесенный накануне удар по центру Винницы.
В Минобороны назвали здание военным объектом и отметили, что удар был нанесен 14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр». При этом, заявили в Минобороны, участники совещания были убиты.
«В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены», — говорится в сообщении.
О взрывах в центре Винницы в Киеве сообщили утром 14 июля, по словам президента Украины Владимира Зеленского, при взрывах погибли мирные жители. По данным МВД Украины, погибли 23 человека, среди них трое детей. Еще 15 человек объявили пропавшими без вести, ранены ранены были 90 человек, заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
О том, что взрывы были вызваны российским ударом по Дому офицеров, через несколько сообщила в Telegram в середине дня 14 июля главный редактор RT Маргарита Симоньян. Со ссылкой на Миноброны она написала, что в Доме офицеров «был временный пункт размещения нациков». К посту она приложила иллюстрацию, которую назвала фотографией с места ракетного удара. На иллюстрации, представляющей собой коллаж из снимков с городской площади, сделанных в том числе с воздуха, после взрыва, стрелками указывается расположение зданий.
Винница находится в центральной части Украины, примерно в 200 км к юго-западу от Киева.
Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. В Минобороны России неоднократно заявляли, что не наносят ударов по гражданским объектам.