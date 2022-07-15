Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июля
EUR ЦБ: 58,34 (-0,56) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Курс доллара на 15 июля
USD ЦБ: 58,26 (-0,28) Инвестиции, 14 июл, 16:09
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 13:39
CAS отклонил апелляции России на отстранение футбольных клубов и сборных Спорт, 13:35
Приятели с первого нюха: как мы находим друзей и почему это так сложно Pro, 13:32
Москва назвала целью удара по Виннице иностранных поставщиков оружия Политика, 13:30
МВД объявило в розыск журналиста Евгения Киселева Политика, 13:30
В КНДР заявили об отсутствии у Украины права осуждать признание ЛНР и ДНР Политика, 13:25
Путин проведет оперативное совещание с Советом безопасности Политика, 13:17
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 13:16
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны России сообщило об уничтожении 300 бойцов «Правого сектора» Политика, 13:14
Украинский «Шахтер» будет проводить матчи Лиги чемпионов в Варшаве Спорт, 13:06
Бывший футболист «Спартака» Александр Козлов умер в возрасте 29 лет Спорт, 13:01
Миновать долину смерти: как проверить идею для бизнеса Pro, 13:01
Мантуров анонсировал уход от рыночной промышленной политики Экономика, 13:00
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:57
Военная операция на Украине ,  
0 

Москва назвала целью удара по Виннице иностранных поставщиков оружия

Удар по центру Винницы в Минобороны объяснили тем, что там проходило совещание украинских военных и иностранных поставщиков оружия. По данным МВД Украины, в результате взрывов в городе погибли 23 человека, в том числе трое детей *
Фото: Александр Лапин / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Александр Лапин / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press

Российские военные нанесли удар по гарнизонному дому офицеров в Виннице для уничтожения участников проводившегося там совещания представителей командования ВВС Украины с иностранными поставщиками вооружений. Об этом заявило Минобороны России. Ведомство впервые прокомментировало нанесенный накануне удар по центру Винницы.

В Минобороны назвали здание военным объектом и отметили, что удар был нанесен 14 июля высокоточными ракетами морского базирования «Калибр». При этом, заявили в Минобороны, участники совещания были убиты.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Video

«В момент удара на данном военном объекте проходило совещание командования украинских воздушных сил с представителями иностранных поставщиков вооружений по вопросам передачи ВСУ очередной партии самолетов, средств поражения, а также организации ремонта украинского авиационного парка. В результате удара участники совещания уничтожены», — говорится в сообщении.

О взрывах в центре Винницы в Киеве сообщили утром 14 июля, по словам президента Украины Владимира Зеленского, при взрывах погибли мирные жители. По данным МВД Украины, погибли 23 человека, среди них трое детей. Еще 15 человек объявили пропавшими без вести, ранены ранены были 90 человек, заявил замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images На чужой стороне: как сохранить свои активы за рубежом
Статьи
Pro
На рынке PR — деформация: специалисты просят миллионы ни за что
Кейсы
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Hannelore Foerster / Getty Images Сможет ли еврозона сохранить единство перед лицом кризиса — The Economist
Статьи
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы

О том, что взрывы были вызваны российским ударом по Дому офицеров, через несколько сообщила в Telegram в середине дня 14 июля главный редактор RT Маргарита Симоньян. Со ссылкой на Миноброны она написала, что в Доме офицеров «был временный пункт размещения нациков». К посту она приложила иллюстрацию, которую назвала фотографией с места ракетного удара. На иллюстрации, представляющей собой коллаж из снимков с городской площади, сделанных в том числе с воздуха, после взрыва, стрелками указывается расположение зданий.

Винница находится в центральной части Украины, примерно в 200 км к юго-западу от Киева.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию. В Минобороны России неоднократно заявляли, что не наносят ударов по гражданским объектам.

Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Винница Минобороны ракеты ракетный удар Украина Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Запорожской администрации заявили о потере региона Украиной «навсегда»
Политика
В ЛНР сообщили о намерении Украины вывести войска из Северска
Политика
Лукашенко объяснил, когда была «потеряна» Украина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter