Иран попросил Швецию отменить приговор своему гражданину за казни и пытки

Бывшему иранскому чиновнику Хамиду Нури дали пожизненный срок за соучастие в массовых казнях и пытках в тюрьме под Тегераном в 1988-м. Иран считает решение шведского суда незаконным

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Иран осуждает вынесение шведским судом приговора в отношении бывшего иранского чиновника Хамида Нури. Об этом МИД Ирана заявил временному поверенному в делах Швеции в Тегеране, которого вызвали в ведомство, сообщается на сайте министерства.

Накануне, 14 июля, 61-летний Нури получил пожизненный срок по обвинению в участии в массовых казнях и пытках политических заключенных в 1988 году, во времена нахождения у власти имама Рухоллы Хомейни, лидера исламской революции 1979 года, сообщало агентство Reuters.

Приговор вынес суд в Стокгольме, назвавший совершенные Нури деяния «серьезным нарушением международного права». Бывший чиновник отвергал обвинения в свой адрес. Его адвокат Даниэль Маркус сообщил, что приговор будет обжалован.

Экс-чиновника арестовали в шведской столице в 2019 году, ему предъявили обвинения в военных преступлениях из-за казней и пыток политических заключенных в тюрьме Гохардашт в городе Карадж рядом с Тегераном. Суд над Нури начался в августе прошлого года.

В МИД Ирана приговор назвали незаконным и противоречащим международному праву. В ведомстве подчеркнули, что обвинения против Нури основаны на ложных показаниях лиц, связанных с террористами; тем самым Стокгольм фактически оправдал террористов и нарушил свои обязательства в борьбе с ними.

В министерстве также указали, что Нури незаконно в течение двух лет содержался в одиночной камере, подвергался давлению и ограничениям, Тегеран расценивает это как нарушение прав человека и вид пытки. МИД попросил отменить приговор. Временный поверенный заявил, что передаст ноту протеста шведским властям.

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Аресты и убийства политических заключенных в Иране в июле—сентябре 1988 года проходили по решению властей — фетвы Хомейни. Иран отрицает проведение казней.

По данным Amnesty International, в этот период погибли по меньшей мере 5 тыс. человек. Тогда Нури состоял в «Корпусе стражей исламской революции» и был в Гохардаште членом судебной комиссии по смертной казни.