Путин назвал ШОС серьезной и многоплановой организацией

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) ставит перед собой задачи и вопросы, привлекательные для других стран региона, заявил президент России Владимир Путин. Таким образом, отметил он в интервью телерадиокомпании «Мир», она стала серьезной и многоплановой региональной организацией.

Путин сообщил, что начало работы ШОС было связано с урегулированием пограничных вопросов между Россией, Китаем, Таджикистаном, Узбекистаном и Киргизией. По его словам, после успешного завершения этой работы стороны пришли к выводу, что формат ШОС можно сохранить и придать ей новый статус. «А именно — статус организации, которая занялась бы развитием отношений по самым различным направлениям и видам деятельности», — пояснил он.

Президент отметил, что прежде всего инициаторами создания ШОС как организации были Москва и Пекин. «Но все остальные наши партнеры принимали равноправное участие и в работе, и в создании этой организации», — добавил он.

Странами-участницами ШОС, помимо пяти вышеупомянутых государств, являются Казахстан, Индия и Пакистан. Организация имеет соглашения о партнерстве с ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и АСЕАН.

В этом году саммит ШОС пройдет 13-14 июня в Бишкеке. В 2018 году по итогам встречи в китайском Циндао участники приняли декларацию, в которой высказались в том числе против применения химического оружия и за безальтернативность политического процесса в качестве пути выхода из сирийского кризиса.