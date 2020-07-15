Зеленский предложил Раде кандидатуру нового главы Нацбанка Украины

Выбору кандидата на пост главы центробанка предшествовали переговоры президента с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы Нацбанка страны — он предложил парламенту утвердить на этой должности главу Укргазбанка Кирилла Шевченко. Проект постановления опубликован на сайте Верховной рады.

Теперь депутаты должны утвердить большинством голосов предложенную президентом кандидатуру на пленарном заседании.

После отставки Якова Смолия с поста главы Нацбанка Зеленский не называл кандидатов на его место. Накануне внесения предложения в Раду он провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. После переговоров с президентом Украины Георгиева опубликовала заявление, в котором призвала Зеленского «сохранить независимость Нацбанка».

«Сохранение независимости НБУ отвечает интересам Украины, и это также является требованием текущей программы, которую поддерживает МВФ. Я призвала Президента Зеленского придерживаться обоснованной денежно-кредитной и финансовой политики», — заявила она. После этих переговоров президент Украины предложил парламенту утвердить Шевченко.