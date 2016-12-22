В МИД заявили о «глупейшем положении» бойкотировавших ЧМ чиновников

В аналогичную ситуацию себя поставили те, «кто попытался сделать политику на чемпионате мира», уверен замглавы МИД России. Турнир в связи с «делом Скрипаля» бойкотировали британские, исландские, а также польские деятели

Александр Грушко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Иностранные чиновники, которые решили бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, поставили себя в «глупейшее положение», заявил в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.​

Эти люди, как добавил собеседник агентства, «попытались сделать политику на чемпионате мира, на футболе» и «вступили в дискуссию с собственным обществом, ехать или не ехать» на турнир. «Они лишили себя удовольствия, они лишили себя счастья быть вместе со своим народом», — добавил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Прежде, в марте, не ездить на ЧМ-2018 в Россию из-за отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии решила королевская семья Великобритании, а также британские чиновники (в причастности к инциденту в Солсбери премьер-министр страны Тереза Мэй обвинила Москву, российские власти в свою очередь эту информацию отрицают).

Вслед за Лондоном аналогичное решение принял президент Польши Анджей Дуда. Затем бойкот чемпионату в России объявили чиновники и представители Футбольной ассоциации Исландии и Швеции. Однако последние во время мундиаля, после выхода национальной сборной в плей-офф с первого места, от бойкота отказались. 30 июня министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрем объявила о том местный кабмин счел важным поддержать своих футболистов, и его члены будут присутствовать на матчах команды.