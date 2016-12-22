Россия поднялась в рейтинге главных угроз ЕС

Особую тревогу Россия вызывает у Финляндии, Эстонии, Румынии, Литвы и Польши, следует из доклада ECFR. Впрочем есть и ряд европейских стран, которые не считают, что Россия представляет для них какую-либо опасность

Фото: Андрей Любимов / РБК

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) опубликовал доклад, в котором назвал главные вызовы безопасности Евросоюза. Сотрудники аналитического центра опросили представителей политического истеблишмента и экспертов из 28-ми стран блока, а также проанализировали содержание европейских СМИ и официальных правительственных документов.

Исходя из этих данных, аналитики ECFR составили рейтинг главных «акторов в международных отношениях», которых боятся европейцы. Первое место в нем заняли радикальные исламистские группировки. Вторую строчку делят Россия и транснациональные криминальные организации. Третье место заняла Северная Корея. Однако еще в 2008 году Россия в тройку главных угроз не входила, напоминают авторы доклада.

Больше всего враждебных действий со стороны Москвы боятся в Финляндии, Эстонии, Румынии, Литве и Польше. При этом тревогу по поводу намерений России испытывают не только восточноевропейские страны, но и их западные партнеры по ЕС, в частности Великобритания и Германия, уточняется в исследовании.

Рост недоверия к Москве аналитики из ECFR объясняют предписываемыми Кремлю «враждебными действиями в информационном поле и кибератаками». Впрочем, некоторые европейские страны не считают, что Россия представляет для них какую-либо опасность. Это Кипр, Италия, Греция, Венгрия и Португалия.

Европейцы полагают, что в ближайшее время те угрозы, которые представляют для их стран джихадисты, Россия и Северная Корея, продолжат оставаться актуальными. В дальнейшем перечень «враждебных акторов» могут пополнить Китай и Турция, опасаются собеседники ECFR.