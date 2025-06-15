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Политика ,  
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Николя Саркози лишили ордена Почетного легиона

Саркози был лишен высшей государственной награды Франции, поскольку ранее был приговорен к году лишения свободы. Лишение ордена предусмотрено для всех, кто получил такой и более длительный срок

Бывший президент Франции Николя Саркози, руководивший страной в 2007-2012 годах, лишен ордена Почетного легиона - высшей государственной награды республики. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на официальный вестник Journal officiel.

Решение было принято в связи с тем, что Саркози ранее был приговорен к году лишения свободы по делу о торговле влиянием и давлении на следствие. В конце 2024 года Кассационный суд - высшая инстанция во французской судебной системе - оставил в силе приговор, вынесенный апелляционным судом в 2023 году.

Саркози надели электронный браслет по делу о прослушивании
Политика
Николя Саркози

Орден Почетного легиона был учрежден Наполеоном I Бонапартом в 1802 году. Сейчас это высшая награда во Франции. Принадлежность к ордену является знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг.

Таким образом, Саркози стал вторым главой французского государства, лишенным этого ордена, после маршала Филиппа Петена. Тот лишился награды после того, как в августе 1945 года был осужден за государственную измену и разведку в пользу врага.

Во Франции человек автоматически подлежит лишению ордена Почетного легиона после вступления в силу приговора суда, предусматривающего тюремное заключение сроком на один год или более, уточняет AFP.

Суд признал Саркози виновным в рамках дела о прослушке в марте 2021 года. В 2023 году бывший глава государства проиграл апелляцию, а после - кассацию. Его приговорили к трем годам лишения свободы, из которых один год — реальный срок. Суд позволил ему отбывать наказание вне тюрьмы, но с электронным браслетом.

По версии следствия, в 2014 году Саркози через своего адвоката попытался подкупить судью Кассационного суда Жильбера Азибера, чтобы получить информацию о расследовании дела о незаконном финансировании Ливией его предвыборной кампании 2007 года, которое закрыли в 2013 году. О попытке подкупа стало известно при прослушивании разговоров Саркози. Суд посчитал эти действия торговлей влиянием и коррупцией.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Николя Саркози орден Почетного легиона Франция
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