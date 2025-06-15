ЦАХАЛ сообщила о новых пусках ракет из Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала новые пуски ракет из Ирана, об этом армия заявила в телеграм-канале.

Перед этим жителей северной и центральной частей страны призвали находиться поблизости от укрытий.в нескольких районах зазвучали сирены, военные отражают атаку.

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