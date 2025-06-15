Израиль ударил по штаб-квартире Минобороны в Тегеране

Израильские ВВС нанесли удар по штаб-квартире Минобороны в Тегеране, сообщает Tasnim в телеграм-канале.

Атака произошла в районе Нобаниад, одно из административных зданий получило незначительные повреждения, уточняет агентство.

Другой атаке в этом же районе подверглась Организация оборонных исследований.

Кроме того, под обстрел попал Тегеранский нефтеперерабатывающий завод, сообщает Tasnim.

Иран и Израиль обменялись ударами вечером 14 июня. В Хайфе зазвучали сирены, а израильская армия объявила об атаках на Тегеран.

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