Армения за счет России восстановила идущую за границу железную дорогу

Из российского бюджета направили деньги на восстановление железнодорожных путей в Армении, по которым республика получает топливо и продукты, рабочие из обеих стран завершили работу с опережением графика

Фото: railway.am

Российские железнодорожники помогли восстановить единственный железнодорожный маршрут Армении, следующий за границу — в Грузию, сообщило правительство России в телеграм-канале.

Речь идет об участке Айрум — Сенин, который размыло в конце мая после выхода рек Дебед и Агстев из берегов и наводнения. Пути были размыты в восьми местах общей протяженностью до 2 км.

«Единственная железная дорога, связывающая Армению с внешним миром, является основным каналом доставки жизненно важных грузов в страну, и его длительное нарушение могло бы иметь самые серьезные негативные последствия для обеспечения населения продовольствием и топливом. Однако этого не произошло благодаря тому, что Россия протянула руку помощи народу Армении», — сказал вице-премьер Алексей Оверчук.

Россия профинансировала восстановление путей. Российские и армянские железнодорожники работали круглосуточно, благодаря чему путь восстановили на неделю раньше запланированного срока, и 14 июня по нему прошел первый пробный поезд, а 15 июня по маршруту проследует контейнерный поезд из Грузии в Ереван.

Полностью железнодорожная инфраструктура еще не восстановлена, сроки завершения ремонта определят по мере стабилизации земляного полотна и результатам проектировочных работ, отмечала РЖД. Компания объявила, что запланированы берегоукрепительные работы, которые помогут защитить железнодорожное полотно.

«Нам необходимо пересмотреть стандарты дорожного строительства и строительства мостов. Первое — это стандарты, а второе — вопрос качества, чтобы мы понимали, правильно ли мы обслуживаем дороги, мосты, и что мы должны подразумевать под мостом», — сказал армянский премьер Никол Пашинян на заседании правительства в конце мая.