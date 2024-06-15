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Политика ,  
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CBS сообщила о планах США легализовать часть нелегальных мигрантов

CBS: в США планируют легализовать проживших в стране 10 лет мигрантов
Речь идет о нелегальных иммигрантах, состоящих в браке с гражданами США и проживших в стране не менее десяти лет, сообщает телеканал

Администрация президента США Джо Байдена собирается легализовать сотни тысяч мигрантов, живущих в стране без надлежащих документов, сообщает CBS News со ссылкой на четыре источника. Уже 18 июня может быть объявлено об одной из крупнейших программ помощи иммигрантам за последнее время, передает телеканал.

По словам собеседников, речь идет о нелегальных иммигрантах, состоящих в браке с гражданами США и проживших в стране не менее десяти лет. Программа включает в себя предоставление нелегалам разрешения на работу и защиту от депортации. Она позволит устранить препятствия в законодательстве США, которые не позволяют тем, кто въехал в США нелегально, получить грин-карту, не покидая страну. Чиновники Белого дома также намерены упростить процесс получения временных виз для «мечтателей» (Dreamers), таких как рабочая виза H1-В, для высококвалифицированных специалистов. Однако представитель Белого дома заявил, что никаких окончательных решений пока не принято.

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Фото:Go Nakamura / Reuters

Как отмечает CBS, план Parole in Place станет крупнейшей иммиграционной программой для нелегальных мигрантов со времен программы DACA, предложенной экс-президентом Бараком Обамой в 2012 году, она защищала от депортации детей иммигрантов, проживающих в стране нелегально.

По оценкам правительства, в США незаконно проживают около 11 млн иммигрантов. Примерно 1,1 млн состоят в браке с американцами.

В июне Байден запретил предоставлять убежище мигрантам, незаконно пересекшим границу из Мексики. Им грозит ускоренная депортация. Исключение сделано для детей без сопровождения, жертв торговли людьми и лиц, сталкивающихся с угрозами. Запрет будут вводить, если в течение недели на границе будут ежедневно задерживать более 2500 человек, а отменять его, когда число ежедневных задержаний на границе сократится до 1500.

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Авторы
Теги
Елена Чернышова
иммигранты США

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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