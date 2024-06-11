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Политика ,  
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Пограничникам в США приказали депортировать нелегалов из России

NYP: пограничникам в США приказали депортировать нелегальных мигрантов из России
Нелегальных мигрантов из России, Грузии, Молдавии, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана пограничники в Калифорнии должны немедленно депортировать, пишет NYP. Других нелегалов могут пустить в США, они не смогут просить об убежище
Фото: Go Nakamura / Reuters
Фото: Go Nakamura / Reuters

Пограничникам в Калифорнии приказано немедленно депортировать нелегальных совершеннолетних мигрантов из России, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Грузии и Молдавии, сообщают Fox News и The New York Post (NYP) со ссылкой на полученную агентами пограничного патруля служебную записку.

Остальных незаконно пересекающих границу могут отпустить с назначением суда в США, однако они не смогут подать заявление на предоставление убежища, говорится в документе. Об этом также рассказал NYP источник в пограничном патруле.

Таможенная и пограничная служба (CBP) подтвердила Fox News, что приказ распространяется только на сектор Сан-Диего, который в настоящее время является самым загруженным районом для нелегальной миграции.

По данным NYP, освобождены с назначением даты суда могут быть также те, у кого обнаруживается «обоснованный страх» перед возвращением в страну исхода, в том числе Мексику и другие государства, с которыми у США есть соглашение о депортации. Им также не разрешат ходатайствовать о предоставлении убежища.

Байден ввел запрет на убежище для нелегалов на границе с Мексикой
Политика
Фото:Jose Luis Gonzalez / Reuters

Эти указания даны на фоне вступившего в силу указа президента США Джо Байдена, который запрещает ходатайствовать о предоставлении убежища в Штатах нелегалам. Согласно документу, их будут депортировать в страны исхода в ускоренном порядке. Мера будет действовать, пока среднее число задержаний мигрантов, незаконно пересекающих границу США и Мексики, не составит менее 1,5 тыс. в день.

В документе предусмотрены исключения для детей-мигрантов без сопровождения взрослых, лиц, которые сталкиваются с серьезными угрозами здоровью или безопасности, а также жертв торговли людьми, сообщал Reuters.

Как пишет NYP со ссылкой на данные пограничного патруля, за эти выходные на южной границе зафиксировано пересечение более 10 тыс. мигрантов.

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Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Калифорния граница нелегальные мигранты Россия Грузия Молдавия Узбекистан Киргизия Таджикистан депортация

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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