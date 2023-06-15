Собянин о приватизации и о том, почему Москва — не «воронка». Видео

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В Москве сейчас нечего приватизировать — «мы в свое время избавились от тех активов, которые не нужны были городу», заявил в интервью телеканалу РБК мэр Москвы Сергей Собянин. В разговоре он ответил на вопросы об участии в выборах главы города, о том, почему застраиваются жильем промзоны в городе, и рассказал, почему нельзя считать Москву воронкой, которая «всасывает все финансы страны».