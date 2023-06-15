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Минобороны Британии показало «секретные дроны» для передачи Украине

Минобороны Британии показало кадры с «секретными дронами», которые передадут Украине
Ранее о планах Британии поставить Украине построенные по спецзаказу беспилотники, в том числе дроны-камикадзе, сообщала The Telegraph. Минобороны Британии опубликовало кадры с БПЛА, которые в ближайшие месяцы передадут Киеву
Фото: UK Ministry of Defence / Twitter
Фото: UK Ministry of Defence / Twitter

Британское Министерство обороны продемонстрировало в Twitter видео с новейшими моделями боевых беспилотников, предназначенных для передачи Украине. В сообщении отмечается, что БПЛА будут поставлены в рамках объявленной накануне военной помощи на £92 млн.

На кадрах демонстрируются среднеразмерные дроны, оснащенные противолодочными боеприпасами. Позже в кадре появляется разведывательный беспилотник, способный взлетать как с земли, так и с боевого корабля. На одном из БПЛА можно заметить надпись «NAF-167».

«Первые поставки начнутся в следующем месяце», — говорится в видео.

Ранее о планах Британии поставить Украине построенные по спецзаказу беспилотники, в том числе дроны-камикадзе, сообщала The Telegraph. По данным газеты, разработка дронов и подготовка к их передаче Украине велась в строгой секретности, а их радиус действия — более 200 км.

В середине мая Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Британии Риша Сунака сообщал о решении Лондона передать Украине «сотни» боевых дронов и ЗРК. Российские власти осуждают поставки оружия Украине и отмечают, что это лишь затянет конфликт, но не изменит целей спецоперации.

Минобороны Британии показало «секретные дроны» для передачи Украине
Минобороны Британии показало «секретные дроны» для передачи Украине

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Британия беспилотники Военная операция на Украине поставки оружия
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