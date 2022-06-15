В Нацполиции сообщили о предотвращении теракта против руководства Украины
На Украине удалось предупредить теракт против руководства страны, заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на телемарафоне. Детали он не сообщил.
«Хочу подчеркнуть, что нам активно помогает население. И во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предупредить теракт против руководства нашего государства. Я уверен, что после победы можно будет рассказать об этом гораздо больше», — сказал он.
По данным Енина, с начала российской военной операции сотрудники Национальной полиции Украины задержали более 800 человек, подозреваемых в диверсионных действиях. Они были переданы Службе безопасности Украины (СБУ). В стране было создано более 123 контрдиверсионных групп, к работе привлекли до 1,5 тыс. человек.
В середине марта в Минобороны России сообщили, что российским военным сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям, который «принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах».
Как утверждали в ведомстве, сдавшийся рассказал о подготовке батальоном «Азов» (признан экстремистским и запрещен в России) терактов против дипломатических представительств США и других западных стран во Львове с целью обвинить в них российскую сторону.