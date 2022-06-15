В Нацполиции сообщили о предотвращении теракта против руководства Украины

С начала российской военной операции были задержаны более 800 человек, подозреваемых в диверсионных действиях, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин

Фото: npu.gov.ua

На Украине удалось предупредить теракт против руководства страны, заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин на телемарафоне. Детали он не сообщил.

«Хочу подчеркнуть, что нам активно помогает население. И во многом благодаря информации, получаемой от наших оперативных источников, нам удалось даже предупредить теракт против руководства нашего государства. Я уверен, что после победы можно будет рассказать об этом гораздо больше», — сказал он.

По данным Енина, с начала российской военной операции сотрудники Национальной полиции Украины задержали более 800 человек, подозреваемых в диверсионных действиях. Они были переданы Службе безопасности Украины (СБУ). В стране было создано более 123 контрдиверсионных групп, к работе привлекли до 1,5 тыс. человек.

В середине марта в Минобороны России сообщили, что российским военным сдался сотрудник главного управления СБУ по Донецкой и Луганской областям, который «принимал непосредственное участие в организации подготовки диверсионно-террористических групп для работы в освобожденных от националистов районах».

Как утверждали в ведомстве, сдавшийся рассказал о подготовке батальоном «Азов» (признан экстремистским и запрещен в России) терактов против дипломатических представительств США и других западных стран во Львове с целью обвинить в них российскую сторону.