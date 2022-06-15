В Минске заподозрили деда Дуды в службе в карательном батальоне

Генпрокуратура Белоруссии изучает факты из жизни деда польского президента Анджея Дуды, который якобы входил в состав украинского карательного батальона. Дуда и польские СМИ опровергали эту информацию еще в 2015 году

Анджей Дуда (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Белоруссия изучает деятельность деда президента Польши Анджея Дуды, заявил генеральный прокурор страны Андрей Швед на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством», передает «РИА Новости».

«Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», — сказал Швед.

Информация о том, что дед президента Польши Михаил Дуда с прозвищем «Громенко» был членом Организации украинских националистов (запрещена в России, часть ее материалов признана экстремистской), распространялась в русскоязычных блогах и СМИ еще в 2015 году.

Такие авторы, как украинский блогер с пророссийскими взглядами Мирослава Бердник, писали, что в 1939 году дед Дуды прошел спецподготовку и попал в батальон «Роланд», а затем в батальон «шуцманшафт-201» в Белоруссии. По ее версии, в июне 1947 года он прорвался через Чехословакию в ФРГ и «был завербован американцами». Еще через три года его забросили с парашютом в СССР, но его группу окружили и он покончил жизнь самоубийством, писала Бердник.

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Анджей Дуда неоднократно опровергал подобные сообщения и называл их «полной чушью». Он рассказывал в Twitter, что его дед Алойзы Дуда жил в польском городе Стары-Сонче, был меховщиком и умер в 1992 году, а не в 1950.

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В предвыборной брошюре Анджея Дуды было сказано, что его дед работал в трудовом кооперативе Попрада. Отец польского президента Ян Дуда рассказывал, что его отец покупал овчину и шил перчатки.

«Российские СМИ и информационные каналы, работающие на Кремль, до сих пор запускают кампании по клевете на президента Польши и распространяют ложь о его семье», — говорил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарин в Twitter.