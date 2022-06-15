Токаев заявил, что Казахстан должен распрощаться с олигархами

Казахстан должен отойти от «фаворитизма при распределении лакомых кусков в экономике», заявил Токаев. По его словам, для страны будет верной формула «президентская республика с сильным парламентом и подотчетным правительством»

Касым-Жомарт Токаев (Фото: РИА Новости)

Казахстан должен полностью распрощаться с олигархической системой, будь то в экономике или в политике, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«Мы должны отойти от фаворитизма при распределении так называемых лакомых кусков в экономике. <...> В стране должны быть социальная справедливость. Конечно, я не утопист и не фантазер, я понимаю, что это работа не одного года, но к этому надо стремиться. <...> Социальный лифт должен работать, мы должны подбирать на государственные должности, на посты в государственных компаниях людей очень способных, патриотически настроенных», — сказал он.

По словам Токаева, Казахстану нужны политические преобразования, необходимо было «освободить гражданскую активность людей», на что был «очень большой запрос со стороны общества».

«Мы должны отойти от суперпрезидентской системы <...> к цивилизованной президентской системе, в которой должное место занимает влиятельный парламент, исполнительная власть играет свою роль и полностью отчитывается перед парламентом и, конечно, перед всем народом», — отметил он.

Что касается парламента, то следующие выборы в него пройдут по новым правилам, продолжил президент. «70% — это пропорциональная система, так называемые партийные списки, и 30% — мажоритарная система, по одномандатным округам», — сообщил Токаев, добавив, что понадобится изменить и «некоторые законы, связанные с деятельностью парламента».

Отвечая на вопрос ведущего, президент также заявил, что не считает сильный парламент опасным, поскольку гражданское общество в Казахстане является зрелым. Токаев подчеркнул, что не обещал «парламентской страны», призыву к чему, по его словам, звучат со стороны ряда активистов и наблюдателей на Западе. Такая система «неадекватна» для Казахстана и «очень сложна в геополитических условиях» — стране нужна «президентская республика с сильным парламентом и подотчетным правительством», считает он.

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В начале июня в Казахстане прошел референдум по поправкам в Конституцию. По данным ЦИК республики, их поддержали 77,18% участников голосования, или 6,1 млн человек.

Всего предлагалось 33 поправки в Конституцию. Одна из ключевых — исключение статьи, посвященной первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву. После принятия поправок он лишился большинства личных привилегий и статуса елбасы (лидера нации), теперь правовое положение бывшего главы государства будет регулироваться существующей нормой об экс-президентах. Сам Назарбаев поддержал исключения его упоминания из Конституции.

Поправки также предполагают, что один президент Казахстана не может избираться на пост более двух раз подряд, при этом на период исполнения полномочий он должен выйти из партии. Помимо этого его близким родственникам запретят занимать должности госслужащих.