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Турция готова на любые реформы ради членства в ЕС
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Турция готова на любые реформы ради членства в ЕС
Политика, 15 июн 2005, 05:04
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Турция готова на любые реформы ради членства в ЕС
Демократические реформы в Турции будут осуществляться постоянно вплоть до вступления страны в Европейский союз. Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Абдалла Гул, выступая на пресс-конференции в Анкаре. "Несомненным приоритетом для нашего правительства является вступление в ЕС, так что мы продолжим демократическое реформирование всех сфер жизни общества" - отметил министр.

Вместе с тем глава турецкого внешнеполитического ведомства признал, что в стране все еще есть недостатки в сфере гражданских свобод и свобод прессы.

Напомним, что переговоры между ЕС и Турцией о вступлении последней в Евросоюз стартуют в октябре 2005г.

Между тем, не все в Европе хотят видеть Турцию в своем содружестве. Именно из-за этого, во многом, неудачей закончились референдумы по конституции ЕС во Франции и Нидерландах, граждане которых отвергли проекты единой Европейской конституции из-за боязни резкого притока рабочей силы из этой страны, преимущественно мусульманского состава ее населения, а также того факта, что по прогнозам, к 2020г. население Турции достигнет 82 млн человек, что автоматически означает, что она станет самой представительной страной в Европарламенте.

В желании вступить ЕС Турцию активно поддерживают Соединенные Штаты. Так, госсекретарь США К.Райс даже заявляла, что отказ Европейского союза принять в свой состав Турцию может иметь крайне негативные последствия.

Теги: Анкара , ЕС , Турция , министр иностранных дел
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