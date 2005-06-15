Турция готова на любые реформы ради членства в ЕС

Вместе с тем глава турецкого внешнеполитического ведомства признал, что в стране все еще есть недостатки в сфере гражданских свобод и свобод прессы.
Напомним, что переговоры между ЕС и Турцией о вступлении последней в Евросоюз стартуют в октябре 2005г.
Между тем, не все в Европе хотят видеть Турцию в своем содружестве. Именно из-за этого, во многом, неудачей закончились референдумы по конституции ЕС во Франции и Нидерландах, граждане которых отвергли проекты единой Европейской конституции из-за боязни резкого притока рабочей силы из этой страны, преимущественно мусульманского состава ее населения, а также того факта, что по прогнозам, к 2020г. население Турции достигнет 82 млн человек, что автоматически означает, что она станет самой представительной страной в Европарламенте.
В желании вступить ЕС Турцию активно поддерживают Соединенные Штаты. Так, госсекретарь США К.Райс даже заявляла, что отказ Европейского союза принять в свой состав Турцию может иметь крайне негативные последствия.