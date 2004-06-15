МВД Ирака: Теракт в Багдаде организовали иностранцы

Организаторами совершенного накануне в центре Багдада теракта были иностранцы. Об этом сообщил сегодня министр внутренних дел Ирака Фалах Хассан ан-Никиб, который подчеркнул при этом, что террористы не являлись гражданами соседних с Ираком государств.

"По предварительным данным, исполнители и организаторы терактов не являются гражданами Ирака. Они прибыли в страну из другого государства, причем страны, граничащей с Ираком", - отметил министр. При этом он не уточнил, какой национальности были террористы, по сообщению Europa Press.

В результате взрыва начиненной взрывчаткой машины в Багдаде погибли 16 человек, около 60 получили различные ранения.

А между тем, ответственность за похищение в Ираке гражданина Ливана взяла на себя неизвестная группировка "Батальон исламского гнева". Об этом говорится в сообщении, поступившем в штаб-квартиру арабского телеканала Al-Arabiya.

Вместе с данным сообщением в штаб-квартиру поступило аудиобращение взятого в плен ливанца, в котором он заявляет, что работал на компанию, передававшую различные разведданные американским властям. Взятый в заложники ливанец Хабиб Халил Самур также заявил, что похитители обращаются с ним хорошо, и обратился к ливанскому правительству с просьбой содействовать его скорейшему освобождению.