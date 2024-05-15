В Словакии заявили об угрожающем жизни состоянии Фицо после покушения
Премьер Словакии Роберт Фицо находится в состоянии, угрожающим жизни, сейчас его перевозят на вертолете в больницу в городе Банска-Бистрица в центральной части страны. Такое сообщение опубликовано в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) премьера.
«Следующие несколько часов будут решающими», — говорится в нем.
Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова, где проходило выездное заседание правительства страны. Банска-Бистрица находится примерно в 30 км оттуда по прямой. Как сказано в сообщении в Facebook, Фицо не стали отправлять в Братиславу (до нее более 100 км) из-за «необходимости срочного вмешательства».
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