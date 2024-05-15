Появились кадры момента покушения на премьера Словакии Фицо

На кадрах видно начало стрельбы и задержание нападавшего. Слышны пять выстрелов. Фицо доставили в больницу, его жизнь в опасности

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Появились кадры покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо — на них видно, как нападавший открывает огонь и как его задерживают. Слышны пять выстрелов.

На 59-летнего Фицо напали в городе Гандлова, на вертолете его направили в близлежащий город Банска-Бистрица для проведения операции. Состояние премьера оценили как угрожающее жизни. Издание Plus со ссылкой на источник сообщало, что премьер получил ранения в грудь, живот и руку.

Стрелок — 71-летний уроженец города Левице Юрай Цинтула. Он писатель, в своем городе основал литературный клуб.