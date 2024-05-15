Как премьера Словакии увезли с места покушения. Видео

Появились кадры, как премьер-министра Словакии Роберта Фицо увозят после покушения. Охранники политика подняли его с места, где произошло покушение, взяли его под руки и отнесли к машине. После этого машина быстро уезжает с места происшествия.

На видео также видно, как задерживают мужчину, который стрелял в Фицо. Рядом с подозреваемым находятся полицейские и сотрудники службы безопасности.

В Роберта Фицо выстрелили несколько раз в городе Гандлова. Стрельбу открыли после того, как премьер вышел из здания, где проходило выездное заседание правительства страны. Премьера отправили на вертолете в больницу в городе Банска-Бистрица. Фицо находится в состоянии, угрожающим жизни, говорится в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) премьера.