Путин заявил об отсутствии планов по изменениям в Генштабе

По словам президента, всем должны быть понятно, что изменений в Генеральном штабе нет и не планируется

Владимир Путин во время встречи с командующими войсками военных округов (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин заявил, что никаких изменений в Генеральном штабе не планируется. Об этом президент сказал на встрече с командующими военных округов, где присутствовал экс-министр и новый глава оборонного ведомства Андрей Белоусов, а также глава Генштаба Валерий Герасимов.

«Что касается Генерального штаба и всей структуры, которые обеспечивают боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно», — сказал президент.

Глава государства заявил, что работа в зоне военной операции «идет по плану, утвержденному и подготовленному командованием группировки, Генеральным штабом».

Путин отметил, что по итогам прошлого года контратаки украинской армии были отражены, а в этом году российские подразделения каждый день улучшают свое положение.

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