Цена заимствований в 10 странах ЕС выросла после конфликта на Украине

В целом в регионах присутствия ЕБРР средняя доходность по пятилетним государственным облигациям выросла на 3 п.п. с начала февраля 2022 года по середину апреля 2024-го. Банк связывает это с ужесточением кредитной политики Запада

Здание Европейского банка реконструкции и развития (Фото: Alishia Abodunde / File Photo / Reuters)

Операция на Украине привела к росту стоимости государственного заимствования для десяти восточных стран Евросоюза примерно на 0,5 п.п., указано в документе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Долговой спред по пятилетним облигациям (разница между доходностями к погашению двух бумаг) Германии для стран ЕС в регионе ЕБРР резко увеличился после начала конфликта и остается выше 100 п.п., сообщил банк. Под такими участниками блока подразумеваются государства Центральной и Восточной Европы, включая Польшу, Венгрию, Хорватию и страны Прибалтики. Деятельность ЕБРР охватывает около 40 стран на трех континентах, от востока ЕС до Центральной Азии.

В целом в регионах присутствия ЕБРР средняя доходность по пятилетним государственным облигациям выросла на 3 п.п. с начала февраля 2022 года по середину апреля 2024 года, говорится в отчете. В основном это увеличение обусловлено ужесточением денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой, пояснили аналитики ЕБРР. В США и Германии процентные ставки за этот период выросли в среднем на 2,6 п.п. Оставшиеся 0,4 п.п. роста обусловлены переоценкой экономических и геополитических рисков, с которыми сталкиваются отдельные заемщики.

В некоторых странах, не входящих в ЕС, доходность государственных облигаций также выросла. В Ливане показатель с 98% доходности в феврале 2022 года увеличился до 498%. В марте 2024 года доходность этих бумаг в Египте, напротив, снизилась на фоне новостей о финансовых обязательствах, которые взяли на себя ОАЭ, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и другие партнеры. Эти обязательства эквивалентны примерно 13% ВВП страны. ЦБ Египта резко ужесточил денежно-кредитную политику, в результате египетский фунт рухнул более чем на 60%, разрыв между официальным курсом и курсом на черном рынке сократился, а объем денежных переводов увеличился, пишет ЕБРР.

По данным ЦБ, в России на 14 мая бескупонная доходность государственных облигаций составляет от 14,01 до 15,02% годовых в зависимости от срока до погашения.