 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Военная операция на Украине ,  
0 

Цена заимствований в 10 странах ЕС выросла после конфликта на Украине

ЕБРР: стоимость заимствований для 10 стран ЕС выросла из-за конфликта на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
В целом в регионах присутствия ЕБРР средняя доходность по пятилетним государственным облигациям выросла на 3 п.п. с начала февраля 2022 года по середину апреля 2024-го. Банк связывает это с ужесточением кредитной политики Запада
Здание&nbsp;Европейского банка реконструкции и развития
Здание Европейского банка реконструкции и развития (Фото: Alishia Abodunde / File Photo / Reuters)

Операция на Украине привела к росту стоимости государственного заимствования для десяти восточных стран Евросоюза примерно на 0,5 п.п., указано в документе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Долговой спред по пятилетним облигациям (разница между доходностями к погашению двух бумаг) Германии для стран ЕС в регионе ЕБРР резко увеличился после начала конфликта и остается выше 100 п.п., сообщил банк. Под такими участниками блока подразумеваются государства Центральной и Восточной Европы, включая Польшу, Венгрию, Хорватию и страны Прибалтики. Деятельность ЕБРР охватывает около 40 стран на трех континентах, от востока ЕС до Центральной Азии.

В целом в регионах присутствия ЕБРР средняя доходность по пятилетним государственным облигациям выросла на 3 п.п. с начала февраля 2022 года по середину апреля 2024 года, говорится в отчете. В основном это увеличение обусловлено ужесточением денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой, пояснили аналитики ЕБРР. В США и Германии процентные ставки за этот период выросли в среднем на 2,6 п.п. Оставшиеся 0,4 п.п. роста обусловлены переоценкой экономических и геополитических рисков, с которыми сталкиваются отдельные заемщики.

В некоторых странах, не входящих в ЕС, доходность государственных облигаций также выросла. В Ливане показатель с 98% доходности в феврале 2022 года увеличился до 498%. В марте 2024 года доходность этих бумаг в Египте, напротив, снизилась на фоне новостей о финансовых обязательствах, которые взяли на себя ОАЭ, Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и другие партнеры. Эти обязательства эквивалентны примерно 13% ВВП страны. ЦБ Египта резко ужесточил денежно-кредитную политику, в результате египетский фунт рухнул более чем на 60%, разрыв между официальным курсом и курсом на черном рынке сократился, а объем денежных переводов увеличился, пишет ЕБРР.

По данным ЦБ, в России на 14 мая бескупонная доходность государственных облигаций составляет от 14,01 до 15,02% годовых в зависимости от срока до погашения.

Володин назвал проблему с электричеством в Госдуме «наследием Чубайса». Видео

Бориса Ковальчука назначили председателем Счетной палаты

«Аэрофлот» запустит тариф «Шаттл» на рейсах между Москвой и Петербургом

Госдума утвердила министров нового правительства. Инфографика

В Тбилиси участники протеста сломали заграждения у здания парламента. Видео

Сергей Нарышкин оценил возможность крупномасштабного военного конфликта

Белоусов назвал «железобетонный» принцип, которым он старается руководствоваться

В Москве задержали супружескую пару, которая ограбила офис компании. Видео

Названы самые популярные автомобили стоимостью до ₽1,5 млн

Обновленный кнопочный Nokia 3210 раскупили за два дня

У СПБ Биржи новый подход к разблокировке активов. В чем его суть?
Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Европейский банк реконструкции и развития займы ЕС ЕБРР

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Минфин США выступил против распространения санкций на госдолг России
Политика
Fitch спрогнозировало устойчивость России к новым санкциям
Экономика
Всемирный банк сообщил о росте долгов других стран перед Россией
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 98,67 (-0,18) Инвестиции, 14 мая, 16:20 Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 91,36 (-0,27) Инвестиции, 14 мая, 16:20
Делегация талибов вылетела в Казань после уничтожения дрона в Татарстане Политика, 14:17
Уехавшая в Румынию чемпионка России по биатлону решила вернуться Спорт, 14:13
С 16 по 26 мая пройдет ежегодная Московская неделя предпринимательства Отрасли, 14:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:02
Почти 70% жилья в России в 2024 году построено населением Недвижимость, 14:01
В МИД назвали преступными слова Баха о слежке за российскими спортсменами Спорт, 13:56
Собиравшего для ВСУ данные о российской армии мужчину выдворили из страны Политика, 13:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Зеленский отменил все международные визиты на фоне ситуации под Харьковом Политика, 13:50
Идеальный питч на 1 минуту: как привлечь и не разочаровать инвестора Pro, 13:45
Что известно о пяти новых главах регионов Политика, 13:43
Экс-генсек НАТО призвал применить ПВО в Польше и Румынии для помощи Киеву Политика, 13:42
Маск привел данные спутников Starlink в ответ на вопрос об инопланетянах Технологии и медиа, 13:40
Аналитики заявили о снижении доли ипотеки на новостройки в Москве Недвижимость, 13:31
ЦИК назвала дату единого дня голосования 2024 года Политика, 13:31